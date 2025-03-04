劉馬車行超市偶遇陳茵媺 自稱同對方上契 兩子入鏡惹網民熱議 (12:49)

劉馬車在超級市場偶遇陳茵媺，他在Ig留言自稱對方想跟他上契，並叫她做契家姐。（Ig圖片/明報製圖）

綽號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒去年涉及多宗官非，當中包括涉非禮案，劉馬車承認兩項襲擊致造成身體傷害罪及3項非禮罪，去年9月於屯門裁判法院共被判囚8個月。

出獄後劉馬車再度活躍社交平台，近日他在九龍一間超級市場巧遇陳茵媺及她的兩個囝囝，劉馬車昨天在Ig貼片，並寫道：「陳茵媺姐姐（陳豪老婆）全力支持馬車加入TVB呢個大家庭，曾志偉先生宣佈TVB將會力捧劉馬車成為劉德華的接班人，馬車感動痛哭。」同時又在留言寫道：「陳茵媺姐姐真係好Nice，佢話想同我上契，從此做我契家姐！」

片中陳茵媺對鏡頭曬V字手勢及燦爛笑容，但和劉馬車保持一個身位距離，劉馬車怕醜說：「今日好開心喺MegaBox超市見到陳茵媺姐姐，我其實都叫做由細睇到你大。」陳茵媺聞言講"thank you"，接着劉馬車再說：「我以前...你好早啲電視劇已經有睇你。」陳茵媺再講："OK,thank you."陳茵媺兩個囝囝先後入鏡，表現甚興奮，陳茵媺見狀亦輕輕拉開兩子免入鏡，其間仍保持笑容，劉馬車再說：「希望你同你先生，陳豪先生拍多啲精彩嘅作品畀我哋。」陳茵媺輕聲表示："ok thanks"。

不少網民猜測陳茵媺應不知道對方是劉馬車：「陳茵媺真係好有風範，對住劉馬居（車）呢啲社會炸彈都可以有咁好笑容+親切」﹑「陳茵薇可能唔識中文，冇睇香港新聞！」﹑「危險人物喎」﹑「完全唔知道自己同啲仔女有幾危險」﹑「大家估下佢知唔知馬車係嘜（乜）水，見佢好想走開又要保持親民」。

（即時娛樂）