Day拍首支單飛歌MV COLLAR隊友現身鼓勵 (13:02)

女團COLLAR成員許軼（Day）昨天（4日）推出首支個人單曲《Wait A Second》，曲風以快歌為主，既有擅長的跳舞元素外，亦有Live Band元素。她請來范麒智（Kenji）擔任MV男主角，兩人在MV裏以學生形象上陣，全無違和感。首次「單飛」出歌，Day坦言既緊張又不習慣。

新歌《Wait A Second》是首青春幻想曲，歌名是停一停的意思。Day說：「今次首歌用咗2、3個月時間籌備，比團歌過往用2、3星期去完成嘅時間長，事前同咗各方面嘅藝術總監傾咗好耐，花多咗好多時間去構思，特別喺錄音方面，錄咗3次，排舞亦特別去咗日本揾當地排舞導師去排。」

作為第4位「單飛」的COLLAR成員，Day坦言心情非常緊張：「感覺既擔憂又唔習慣，但有啲興奮，好緊張第一次拍MV冇其他成員喺身邊，好驚，但好彩今次搵咗一班跳舞好朋友嚟參與MV，有朋友陪就安心啲。」MV拍攝期間，COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）、沈貞巧（Gao）及陳泳伽（Winka）專誠到場探班，為Day打氣。Day表示：「隊友們有畀好多意見我，由未出歌就幫手諗，我有Send首曲畀Gao聽，佢已經幫手作啲搞笑嘅歌詞。」

提到終於「單飛」出道，Day透露背後原來是一眾COLLAR隊友出力推動：「其實我一直好嚮往團體，但同隊友傾偈，佢哋都有自己嘅發展，大家畀咗好多鼓勵我，叫我不如都試吓，做啲自己想做嘅歌，於是我就嘗試。」過往COLLAR成員「單飛」都有好成績，問到Day會否感到壓力？Day說：「冇壓力！今年大家都有各自發展同自己嘅作品。對獎項方面當然有少少期待啦，因為親眼目睹Marf同芯駖攞獎，當時望到佢哋行上頒獎台攞獎，我都好開心好激動，都有幻想當我上台攞獎，佢哋幫我拍掌嘅情况。」

在《Wait A Second》MV中首度跟Day合作的Kenji，笑言第一次跟Day交談十分緊張。他表示：「其實我本身好緊張，不過我個人好衰，見到對方比我仲緊張，我個心就會安定咗。拍第一個鏡頭時，我同Day傾偈，佢有少少僵硬，我問佢係咪I人，佢話自己係超級I，其實佢只係慢熱，之後講多少少嘢，發現佢個人其實都幾fun。」

（即時娛樂）