亞洲電影大獎｜張東健湯唯膺卓越亞洲電影人大獎 (17:12)

《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》將於3月16日舉行，大會今天（5日）宣布「卓越亞洲電影人大獎」由韓國男星張東健及氣質女神湯唯奪得，兩人將現身頒獎禮接受榮譽。

張東健表示：「能夠獲得這個獎，我非常榮幸，很感謝亞洲電影大獎的肯定。30多年的演員生涯能有這樣的認可，對我來說意義重大，讓我更有動力繼續前行。期待來到香港，和大家一起分享這份喜悅。」湯唯則說：「非常感謝亞洲電影大獎對我表演的肯定與認可，香港一直是我的福地，很開心能再次回到這裏領獎。藉此機會，我要感謝曾經合作過的每一位導演和伙伴，也特別感謝觀眾對我的支持與認可，讓我有幸獲得這個獎。」

張東健回顧演藝生涯時，坦言香港電影對他有很大影響。他說︰「我的成長過程，不得不提香港電影。我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。到了80年代上高中時，香港電影幾乎充滿了我的青春，尤其是黑幫電影對我影響特別深。」他提到《英雄本色》系列、《倩女幽魂》、《至尊無上》及周星馳的喜劇，並讚嘆：「那時候的香港電影百花齊放，真的是黃金時代，至今仍深刻留在我心中。」

張東健其實早已跟香港電影結緣，跟不少港星都合作過。他表示︰「我曾在陳凱歌導演的《無極》與張栢芝、謝霆鋒合作，後來又在《危險關係》與張栢芝再次合作。仔細想想，張栢芝是我唯一合作過兩部以上電影的女演員，這應該是緣分吧？我非常喜歡和欣賞梁朝偉，如果能和他合作，將會是我的榮幸，也一定會是很難忘的經歷。」談到最深刻的作品時，張東健提到：「就像《無極》，參與外國製作的電影對我的演藝生涯幫助很大。雖然有語言障礙，但我們向着同一個目標，能感受到一種親切感，也讓我對表演有更深的體會。」

湯唯被問到未來是否想挑戰新的題材或創作崗位時，坦言目前仍會專注於表演，因為每一次演出都是一次全新的探索和突破。她說：「每一個新角色都意味着一次挑戰，期待遇見不同類型的題材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。與好團隊合作，共同創造令人難忘的故事，才是最重要的事。」

談到去年來港宣傳的經歷，湯唯依然難忘：「當然很懷念！希望再有機會來香港工作，讓我的廣東話進步。如果有香港的戲拍，我會很開心！」至於是否計劃再拍港產片？她幽默回應：「這個問題應該問導演們吧！等着香港導演們再來找我拍戲！」

（即時娛樂）