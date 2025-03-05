張紋嘉自資近6位數出歌 盼跟洪嘉豪合作 跟HotCha舊隊友冇聯絡 (17:00)

Crystal表示有留意樂壇潮流，大讚多位新一代歌手很有型，但只敢公開講想跟洪嘉豪合作。（鍾一虹攝）

張紋嘉（Crystal）今天（5日）到新城電台宣傳新歌《情感斷捨離》，她表示相隔6年再出歌，由於自己沒有簽唱片公司，自資近6位數出歌，也要學歌曲製作，她說：「我本來想專心做演員就算，但近年有機會做音樂劇，再跟老師學唱歌，獲鼓勵出歌。」

談到男友林子傑有沒有資助她出歌？Crystal笑說：「當然沒有，講起有點嬲！不過他已有改變，以前大家食飯『AA制』，最近他知道我開支大，開始請我食飯，而且他出劇後，接了多部電視電影，我打算下次出歌邀他做金主，投資我身上。」

Crystal表示有留意樂壇潮流，大讚多位新一代歌手很有型，但只敢公開講想跟洪嘉豪合作，因為彼此已經認識，但面對其他後輩歌手有點尷尬，她說：「早前欣賞Tyson Yoshi和湯令山演唱會，完場入後台跟他們影合照，由於自己不被認識，我感覺已變上一代歌手，有姨姨feel，說起來我有點似脫節，因為跟陳柏宇在2007年同期出道，對方一直在樂壇發展，自己就轉型了。」

她表示跟女團HotCha舊隊友張惠雅（Regen）和黎美言（Winkie）已沒聯絡，但聽到Winkie因患嚴重荷爾蒙失調引致身形發福，她都隔空送上祝福：「 希望大家身體健康、好好生活。」

（即時娛樂）