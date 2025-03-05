「美魔女」林漪娸演活貴婦闊太角色 分享凍齡秘訣 (17:45)

入行40多年的林漪娸，過去演活不少闊太及貴婦角色，無論是《愛‧回家之開心速遞》的朗拿度夫人（Madam Ceci），或是《法證先鋒VI之倖存者的救贖》的李王愛蓮，高雅得來不失霸氣，深入民心。近日在《痞子無間道》的徐扁，跟周嘉洛和朱敏瀚兩位「小鮮肉」有不少互動，特別是朱敏瀚超近距離挑逗林漪娸一幕，有趣搞笑。

有「處境劇女王」美譽的林漪娸，演技備受肯定，觀眾讚她的逆齡肌膚，就算平時近鏡畫面，也不留歲月痕跡，獲讚保養得宜，由當年《真情》阿梅到《愛回家》的朗拿度夫人，難以估到她幾多歲，盼向她討教保養心得。

入行40多年的林漪娸獲封「凍齡美魔女」，近日她拍攝醫美公司宣傳片，舉手投足散發自信，更分享凍齡秘訣，她說：「大家都知我經常演闊太同有錢女人角色，皮膚點可以差？偏偏我又好鍾意打Golf，就算包到實，都好難避開太陽紫外光，有時會出色斑或者搞到皮膚好乾，學朗拿度夫人話齋：『It's not good！』。女人到達某啲年紀，一定要好注重保養，保濕、抗皺都好緊要。」

林漪娸認為逆齡不是魔術一變就變童顏，最重要是精神沒有疲態，對觀眾而言就是最好的交代：「當人能夠豁達擁抱歲月，優雅地成長，咁年齡只不過係冇意義嘅數字。」

拍攝期間，林漪娸幾乎每個鏡頭都一Take過完成，她笑言靠多年來在處境劇的經驗累積，她說：「始終拍處境劇時間比較趕急，記稿、背稿要好快入腦，有時都幾高壓，幸好我記性都好好，無論係處境劇定長劇都應付到，呢啲宣傳片對我而言係得心應手。」

（即時娛樂）