《魔女》盧正義身陷詛咒 拒異性埋身 《協商的技術》李帝勳銀髮回歸 (20:40)

《魔女》﹑《協商的技術》和《臥底高中》都是黃Viu近日播出的韓劇，《協商的技術》將在3月8日播出。（Viu提供圖片）

踏入3月，「黃Viu」有不少劇集及節目播出，除了由朴珍榮和盧正義主演的韓劇《魔女》、徐康俊和秦基周領軍的Viu Original原創韓劇《臥底高中》外，由李帝勳主演的全新話題韓劇《協商的技術》，亦將於3月8日登陸「黃Viu」。

《協商的技術》

《協商的技術》講述被譽為傳奇談判專家的尹洙諾（李帝勳飾），為拯救陷入危機的山人集團，而展開高風險談判，劇情將圍繞他及其精英團隊活躍故事。作為韓劇收視保證，李帝勳透露被故事吸引而接該劇本：「收購和合併這種題材，在韓劇裏並不常見，對我來說是非常特別且有趣體驗！為了讓尹洙諾這個角色與以往有所不同，嘗試了銀髮造型，這種讓人難以捉摸、隱藏秘密的神秘感，或許會勾起觀眾好奇心。」

《魔女》

《魔女》講述朴美貞（盧正義飾）自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，導致她被同學疏遠，甚至被村民驅趕，高中時期隻身移居首爾，過著與世隔絕生活；她的同級同學李東鎮（朴珍榮飾）愛在心裏口難開，最終錯過了與女方認識的機會。

為了證明美貞並非魔女，東鎮考入統計學系，企圖用數字證明圍繞美貞的不幸只是偶然，可是他卻一次又一次失敗。10年過去，東鎮成為業界最強數據分析師，某天他在地鐵重逢美貞，卻發現對方依舊過得孤獨，不但沒有朋友、更只敢在深夜出門，為此他決定回到起點找出線索，試圖打破對方的噩運！

《魔女》雖然是珍榮退伍後首部電視劇，不過他日前自爆該劇原來早於2年前完成拍攝：「這是2年前拍完的項目，也是退伍後第一部電視劇，所以有點緊張；但是退伍後就有電視劇可以播，我感到非常高興！」談到《魔女》是他和盧正義繼《Dream High 2》後，相隔13年再度合作，他笑言感覺似老友敘舊：「時間過得很快，能夠與老朋友再次合作，我們真有緣分！不過我覺得不公平的是，我的心智跟當年一樣，但是我的身體好像已經老了。」盧正義也表示：「時隔多年再次見面，我感到興奮，情况就似初次見面一樣，我們玩得很開心！」

《臥底高中》

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》講述國家情報院特工鄭海成（徐康俊飾）在一次行動後被降職，後來還被指派執行秘密任務——追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落！為了隱藏身分，他偽裝成高中生潛入炳文高中，並在打聽下，懷疑學校舊館就是收藏金塊所在地，險被熱血代課老師吳秀雅（秦基周飾）發現；然而富有正義感的他，看不慣同學李東民遭到校園欺凌，更與國會議員兒子、校霸朴泰秀發生肢體衝突，讓秀雅開始反思身自己為老師的缺失，2人結下不解之緣。

《臥底》鄭海成一角是個正義可靠特工，現實中的徐康俊也讓秦基周讚不絕口：「他在片場完美地扮演了領導者角色，看到他獨自處理很多事情卻從不分心，也沒有半點疲態，讓我無條件產生信任。」劇中徐康俊和秦基周不時鬥嘴，令觀眾開懷大笑，徐康俊笑言默契十足：「基周很可愛，她會隨著對方的表現而改變自己演技，她是好演員，這次和她合作讓我得到很多啟發。」提到第一集便半裸騷肌，徐康俊表示無有怕：「我並不介意裸露鏡頭，我在軍隊裏有很多時間，唯一能做的就是鍛練身體，我把自己照顧得很好，隨時拍攝這些場景。」

《似錦》

由景甜與當紅小生張晚意合作的古裝內地劇《似錦》，已於3月1日空降「黃Viu」！該劇融合了嫡女重生、復仇以及雙世宿命等元素，「重生」在過去2年成了古裝劇賣點，《似錦》還加入經商和探案等設定。

《似錦》講述東平伯府的四小姐姜似（景甜飾），在前世死於愛人鬱錦（張晚意飾）手中後，並重啟了命運；這一世，姜似勇敢地選擇退婚，智鬥惡毒的嬸嬸，開設香鋪，幫助好友，並調查少女連環被害案，逐步改寫過去的悲劇人生。姜似與鬱錦這位少年將軍再次相遇，兩人內心各懷心事，卻仍難以割捨彼此的糾纏。姜似和鬱錦攜手改變哥哥姜湛落水而亡、姊姊姜依自縵命運，也成功扭轉父親被長公主陷害斬首的結局，經歷重重困難後，姜似對鬱錦的態度逐漸改變，願意再次與他相愛。

《掌心》

內地劇《掌心》講述醫學世家出身的顧清（劉詩詩飾），自小擅長催眠之術，可是她在年少時被人利用，催眠多位女性落入奸人之手，使她一直背負罪責而活；後來顧氏慘被滅門，顧清為了活下去改名「葉平安」，並展開為期18年的復仇！

近日《掌心》劇情發展到出身卑微的元少城（竇驍飾），因為一系列案件備受康平王伍由敬（王志飛飾）賞識，並授意他與伍顯兒（徐嬌飾）來往，少城好奇女方為何願意和自己結為夫妻，顯兒卻直言婚姻只是一場交易；平安試圖揭露伍由敬幕後操縱御史案的真相，聖上卻以她的醫術欠佳為由，責令她離開聖都！

平安與元少城告別之時，少城問她能否對案件放手，她卻表明要追查到底，2人分道揚鑣。1年後，葉平安仍無法放下御史案，元少城則是蟄伏於兇手之中，背負罵名深入調查。《掌心》不亂點鴛鴦、不刻意製造性別對立，而是透過軍餉案、御史案等單一案件，反映了階段壓迫、層層剝削的殘酷百態。

《大叔的愛（泰國版）》

改編自同名日劇，《大叔的愛（泰國版）》講述年輕地產經理Heng（Earth飾）某天被男上司Kongdech（Krit飾）和新同事Mo（Mix飾）連環示愛，經歷深入了解和相處後，Heng和Mo決定嘗試交往，Mo卻在此時生病，貼心的Heng主動提出分擔他的工作，於是被客戶安排他和Kongdech到鬼屋過夜；另一邊廂，Mo的前男友Ten細心照顧Mo，又提醒他和Heng並不是同一個世界的人！可幸倆小口成功抵擋誘惑，下一集更會孖住見家長。

（即時娛樂）