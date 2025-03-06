福祿壽化身13巨星大馬開騷 王祖藍爆女兒為班中最高孩子 (13:42)

王祖藍、阮兆祥及李思捷組成的「福祿壽」事隔16個月再到馬來西亞開騷，舉行《多福多祿多壽馬來西亞演唱會2025‧返場版》。3子當晚甫出場即獻唱《皆大歡喜》、《萬水千山總是情》、《世間始終你好》、《真的漢子》和《祝君好》等連串金曲，更模仿了許冠傑、羅文、鄭少秋、PSY、鄭伊健、譚詠麟、張學友、郭富城等。

早前曾發表「結束10年婚姻」論的王祖藍再次表示：「這16個月以來，我經歷了一件人生大事，就是我的10年婚姻結束了，因為我們的婚姻正式踏入第11年！」 阮兆祥與李思捷連忙表示：「你真的嚇死大家了﹗」王祖藍特別演唱了為太太與女兒創作的新歌《宇宙之謎》，還笑說沒想到自己女兒竟然成為班上最高的孩子。他說︰「李亞男說她7歲時已經170公分了，我想我到70歲都未必能長到170公分。」

成功收身的阮兆祥獻唱《你把我灌醉》和《二把》，他表示︰「很開心能夠以歌手的身分站在台上，因為這是我的初心所在，也希望藉此機會跟大家分享與回顧我入行以來的心聲。」身為張國榮粉絲的李思捷特意穿上粉色閃亮西裝及唱出張國榮5首經典曲目串燒。3子又安排《福祿壽訓練學院》的學員梁山山及陳柏曦同台演出，梁山山模仿張學友、譚詠麟、古巨基，唱腔及神態也神似本尊；陳柏曦則模仿林峯、劉德華、譚詠麟、黎明及郭富城。

（即時娛樂）