盧瀚霆回應未夠班做《造星》導師 對流言不上心 籲保持內心強大 (16:25)

提到AL自薦為新一輯選秀節目《全民造星》任導師，被網民狠批「未夠班」，他表示沒有因而不開心。（劉永銳攝）

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo、AL）、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan），今（6日）早到中環出席品牌活動。AL剛推出新歌《Heartbreaker》，表示並非借新歌反擊Haters，而是希望慰藉在職場或學校，遇到被針對或被中傷的人，面對不實指控時不要害怕，應要保持內心強大，為自己發聲。

提到AL自薦為新一輯選秀節目《全民造星VI》任客席導師，被網民狠批「未夠班」，他表示沒有因而不開心：「早前與隊友Jeremy（李俊傑）到韓國跟宣美綵排演唱會時，跟《造星》監製花姐（黃慧君）要求做導師，覺得自己出道6、7年，對《造星》運作好熟悉，本來只是開玩笑，估不到大家那麼認真。我明白大家有自己意見，比起其他惡意中傷，這些只是小兒科。」

他指入行過面對過很多惡意中傷說話，包括粗言穢語及提及家人，自己認為無需重提，與別人惡言相向，也學懂對流言不用上心，他說：「大家對我唱歌、跳舞方面表現有何感覺？我覺得應該要聽聽，建設性意見就要消化和改善，不可以只接受別人讚我好靚、好型就算。」

AL剛去完巴黎時裝周，跟著名設計師見面傾合作，預告即將推出產品，他說：「我仍未能接受到自己竟有這個機會，覺得很高興，稍後會推出兩對鞋履和一個手袋，（預留產品給MIRROR兄弟？）我那對鞋也未收到，若果留到，當然都會留給兄弟。」他又指在巴黎期間，沒有錯過購物機會，他笑說：「今次只買少少，我主要買新款手袋和鞋履給家人，他們收到禮物好開心。」

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（即時娛樂）