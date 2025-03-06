黃妍首擔正演微電影挑戰演技 周祉君退居幕後任導演 (16:33)

黃妍（Cath）伙拍莊世圖演出由「本地薑」製作，周祉君及金寶執導的微電影《加班》，故事講述黃妍飾演的寫字樓一族需頻頻加班，面對工作壓力之餘，更於晚上在公司遇上連串怪事，幸得在對面大廈工作，亦恆常OT的莊世圖隔空陪伴，兩人成為互勵互勉的「戰友」。

這部微電影分別為周祉君、黃妍及莊世圖帶來新挑戰。過去一直以演員身分為大眾所熟悉的周祉君今次擔任導演，和拍檔金寶均是首次執導。黃妍過去除拍攝MV外鮮有演出經驗，今次是她第一次在電影作品中擔任重要角色，還一次過演繹撞鬼受驚、壓力大到崩潰、怒火爆發等情緒，表現令人眼前一亮。新演員莊世圖由幕後轉戰幕前，戲中為博得黃妍一笑苦練舞技。

黃妍為了拍這部微電影由零開始努力練舞，在排舞老師Charlene Kwong指導下進步神速，鏡頭前跳舞有板有眼。黃妍表示：「今次係第一次拍電影，不止第一次拍恐怖片咁簡單，好大挑戰，仲要第一場就跳舞，真係難上加難！第一次拍戲，我覺得最難係要好短時間內進入角色情緒，投入拍攝氣氛，好彩有兩個導演幫助，無論係情感上嘅支援，還是協助我哋理解劇情。第一次拍戲，有咁大隊crew，幾好玩。」

莊世圖的角色是黃妍對面大廈一個觸不到的鄰居：「我和Cath嘅角色分隔喺唔同空間，大家有一個距離，但我哋之間有住好深嘅連結。知道今次係周祉君做導演都有啲壓力，怕令佢失望，最終拍攝過程好愉快，拍攝團隊喺好有限嘅資源下做到最好。Cath就辛苦啲，拍兩日通頂，中間要出騷。」周祉君今次拍攝微電影，小試牛刀做導演。他表示：「做幕前多年，好清楚作為一個演員喺拍攝現場嘅崗位，但做導演由前期到拍攝到後期，今次係第一次嘗試，要重頭習慣。」

（即時娛樂）