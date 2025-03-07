《中年3》李金凱獲讚歌藝不輸譚輝智 占士丁丁苦練1個月翻唱張學友金曲 (15:37)

TVB節目《中年好聲音3》將於周日（9日）播出20強晉身16強一對一PK賽下半場競選，主題為「那些年我們聽過95年至04年的電台歌曲」，並邀來音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。多位高分參賽者先後出場，有「中3天使」之稱的李金凱獻唱《飛花》，形象及歌藝均獲評審張佳添稱讚。張佳添表示︰「第一屆有靚聲嘅羅啟豪，而第二屆有將廣東歌發揮得淋漓盡致嘅譚輝智，你唱粵語歌真係唔會差過佢哋。」嘉賓評審陳曉東續說︰「好鍾意佢唱歌嘅感覺，唔係為傷心而賣傷心，反而係笑住嚟唱，你會感覺到佢所有情感都從內心直接出嚟，加上聲音特質，一開口已非常好聽。」周國豐透露李金凱令「車婉婉嘅水煲着咗」︰「呢個正正就係李金凱最厲害嘅地方。」

擁有英國血統、不懂廣東話的占士丁丁，花了一個月時間苦練張學友的《愛是永恆》，獲得評審們不俗評價。肥媽說︰「我睇到張學友唱歌﹗通常話你唱嗰個人嘅歌，千祈唔好似佢，但對占士丁丁唔可以用呢個，因為佢唔識廣東話，佢唯一要學呢隻歌要唔停咁聽張學友，我希望4個評判唔好彈佢似張學友發音！」張佳添表示︰「佢啲長音有自己拖發，同學友唔似，雖然有啲口音，如合埋眼唔睇歌詞，完全聽到佢唱乜，一個月苦練係paid off嘅。」陳曉東卻對占士丁丁「不太歌劇化」的版本有意見：「以比賽嚟講，我會用過癮兩字去形容。原本屬於opera歌曲，但佢又唔係完全opera，開頭教堂背景好似見到個神父出咗嚟來，感覺好似去咗領洗咁！」陳曉東說完後戲癮大發，模仿唱聖詩的情境，令眾人大笑。

（即時娛樂）