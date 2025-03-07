Tyson Yoshi拍新歌《1994》MV炒車戲報銷名貴跑車：我就快破產 (22:15)

Tyson Yoshi（程浚彥）2025年頭炮歌曲《1994 》，打造具1990年代風格的曲風及歌詞，並邀得好友游學修、周殷廷（YT）及雲浩影（Cloud）演出MV，豪擲近百萬打造電動作戲與飛車戲，以江湖兒女的愛恨情仇，交織出一段「愛的輓歌」，向1990年代輝煌璀璨的香港電影致敬。

Tyson解構創作概念：「《1994》正是描述30歲的我，原本歌名叫《浚彥》，是我的專屬歌曲。如果要寫一首屬於我、叫作《浚彥》的歌，首先一定要全廣東話，其次一定要很有男人味，而且今次《Rocket 666》是搖滾專輯，除了一些外國的搖滾元素，最後一首『埋齋歌』必須要回歸香港風格。我覺得廣東歌的搖滾里程碑一定是1990年代，所以曲風及歌詞都是向1990年代的搖滾歌曲致敬。特地聽了一星期Beyond、王傑及太極的歌曲，才能寫出《1994》。」

Tyson透露新歌險些「難產」：「朋友們聽完只覺得我是開玩笑，不太相信我是認真想推出，於是我便將歌詞修改得較為摩登，也由原本的獨唱，改為找其他歌手合唱，但費煞思量也想不到跟我一樣Man的男歌手。低頭沉思途中，竟在商台門口抬頭看到YT，他亦一口答應，令整首歌平衡得更好，亦更合邏輯。」Tyson坦言1994除了是他的出生年份外，1990年代亦滿載美好的童年回憶：「適逢近年開始接觸古董車及電影，更覺得1990年代是個魅力十足的時期，尤其是那年代的香港，更是別有一番味道。」

Tyson自編自導自演的《1994》MV便是向1990年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，故事講述他與好兄弟YT同時喜歡上士多太子女Cloud，更因Cloud而與飾演反派的游學修爆發激烈衝突。他談到選角原因：「Cloud與YT的角色設計便是《97古惑仔：戰無不勝》的鄭伊健與李嘉欣致敬，我想重現這種斯文女生跟古惑仔互相牽扯的感覺。Cloud的氣質跟李嘉欣很像，YT的演技更令我驚訝，原來他相當好戲，其中一幕我要叫YT清醒一點，事前便著他用力推開我，好讓我進入角色，結果他投入地用力推開我，成功令我的腎上腺素飆升，極速進入狀態。」至於游學修則是Tyson心目中的「定海神針」：「如果整個MV都由歌手演出，難免較擔心，因自己不懂得演戲，一定要找演員飾演反派，推進整個故事，同時激發出大家的演技。」

《1994 》MV的飛車戲正是受《烈火戰車》系列啟發，清晨冒寒在昂船州大橋取景，多角度打造刺激又震撼的追車場口，Tyson更穿上戲中的品牌Tee上陣。他說：「最難忘買了一部跑車，只揸了兩次，便奉獻來拍MV的炒車場面，所以今不只碌爆友情卡，信用卡也碌爆了，銀行戶口接近破產邊緣，所以各位未找數的老闆們，可否盡快找數，我快要破產了！」雖然花費不少，Tyson直認因此拍出戲癮：「跟朋友一起演戲比較舒服，更易進入狀況，事關有拍檔跟自己對戲，總好過演獨腳戲時只顧Chok及有型，在觀眾角度卻覺得我只是沒有表情，不太可觀性，希望將來有機會拍電影，最好是演自己有份寫或執導的劇本，最想挑戰做反派，一定很好玩。」

即將推出的《Rocket 666》 專輯同樣噱頭十足，跟名車一樣設有Standard Version及Turbo Version，滿足粉絲不同需求。Turbo Version屬限量珍藏版，從選材到細節，每個元素皆經過精心打造。專輯封面鑲嵌金屬牌標誌，採用穿線裝訂，並搭配TY火箭吊墜，為整體設計增添個性與層次感。設計靈感來自經典汽車美學，這款布面精裝專輯結合搖滾態度與細膩質感，在傳統工藝與當代風格之間取得微妙平衡，既大膽又內斂，而且附有Tyson型爆相集，所以《Rocket 666》不只是專輯，更是Tyson音樂旅程的指南，限量發售。

（即時娛樂）