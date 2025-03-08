張敬軒黑膠碟以天價71萬投出 直指違背初衷收回拍賣品 (14:35)

張敬軒早前為歌迷會開設拍賣網，讓其收藏品可交到比他更珍惜的人手上，收益作為歌迷會的營運開支。近日，他將兩張編號分別0000及0201，並有其親筆簽名的2022年REVISIT演唱會黑膠唱片擺上網拍賣，豈料最後由兩名粉絲分別以703500元及710850元投得。軒仔直言「好得人驚」，認為價錢已遠遠超過唱片本身的價值，而且違背了他設立歌迷會拍賣網的初衷，所以將兩張唱片收回，連同本來打算之後推出的25張特別編號黑膠唱片暫時封印。

軒仔說︰「嘩, 我真係唔知講咩好。首先要好多謝今日參與網站呢個新section嘅各位朋友，今日唔單止好熱鬧，仲好得人驚添﹗喺流量管制以及後台嘅support上面，今日係相當之穩定同埋流暢嘅，我要喺呢一度多謝為我哋建設呢個全新module嘅各位工程師。講番正經嘢，呢個section其實喺舊年下半年就已經準備好，我同團隊嘅同事係好想有一個安全嘅地方，令到絕大部分嘅會員都可以有機會收藏得到大家有興趣嘅、關於我嘅收藏品，例如我自己收收埋埋嘅得意嘢呀、figure呀、古董呀、同一啲有紀念意義嘅物品呀咁，而我又係一個唔捨得揼嘢嘅人，有啲我自己儲埋嘅嘢如果可以去到比我更珍惜佢嘅人嘅手上，可能會更有意義。」

「不過就今日嘅拍賣，我覺得所拍得嘅價錢已經遠遠超過呢兩件物件本身嘅物理價值，亦都違背咗我哋開初設立網站呢個section嘅初衷，所以喺我哋內部商討之後，我哋聯絡咗拍得呢兩隻黑膠嘅兩位朋友，亦都解釋咗我哋做呢一個auction section嘅初衷同理念，好多謝呢兩位朋友嘅體貼同埋諒解，呢兩張黑膠唱片會由HCFC重新收回，連同原本稍後推出嘅25張特別編號黑膠唱片暫時一併封印，等待將來有更合適嘅場合，再話畀大家知可以點樣參與。不過喺度我都想順便講吓，呢二十幾張嘅黑膠唱片同埋其他嘅一啲珍貴物件，係我喺呢幾年入面儲儲埋埋放喺HCFC度嘅，係畀佢留番嚟一般情况下自給自足，有時進行系統升級呀或者其他行政嘅日常需要嘅，但係只要去到啲大單嘢，例如演唱會賣飛網站流量擴充吖、搞吓啲大型活動，嗰啲就由我出手。總之一句講晒，多謝大家嘅厚愛同埋熱情，我收到晒。我呢兩三日回一回氣，就出山㗎喇，大家都要好好哋呀，知嘛﹗記住，大家都要好呀﹗」

（即時娛樂）