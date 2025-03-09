JACE稱為衝金做歌本末倒置 Lolly Talk以Twins為目標 (13:31)

陳凱詠（JACE）、周殷廷和女團Lolly Talk（LT），昨晚（8日）在西九竹翠舉行的《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》演出，觀眾熱情高漲，周殷廷唱歌期間，走落台與觀眾近距離接觸，握手兼自拍，令歌迷High爆，有男粉絲更赤裸上身，揮上衣吸引周殷廷注意，周殷廷見狀也嘩一聲說：「除埋衫！」又自爆突然飆高音，因有位仁兄與他握手時握得太用力。

JACE唱了5首歌，坦言不夠喉，不捨得離開，想留在台上繼續唱下去，說：「可能一直好想在戶外唱歌，觀眾的熱情令我感動到眼濕濕，尤其是唱舊歌《沒有無緣無故的恨》時，因我做了獨立歌手一段時間，做了很多不同類型歌曲，但最近發現大家仍聽和唱這首歌，並tag我告知，趁這個機會唱給大家聽，一時感觸。今次舞台與觀眾很接近，見到他們跟住一齊唱，好sweet。」

問到今年會否開演唱會？JACE都想，指自己是急性子，但也要按步就班，現在先專注做好大碟，待有齊整概念才再開演唱會，她說：「現在自己做碟，可以任性一點，我太多點子，太多東西想做，要努力調整。」

她在叱咤頒獎禮首奪女歌手銀獎，問她努力炮製大碟，是否想衝金？她說：「沒想這些，有獎會開心，是一個肯定和禮物，但不是我創作的起點和做音樂的原因，為衝金做歌有點本末倒置，現在有自己空間，想一個純粹的藝人，不過身邊的人就會替我擔心，正學習取其平衡。」

女團Lolly Talk以Medley形式唱出多首經典女團歌，包括Twins《明愛暗戀補習社》﹑Cookies的《心急人上》﹑HotCha的《不要防曬》和Super Girls的《有事發生》等，說要與粉絲回憶香港的女團。

Lolly Talk表示她們亦受前輩影響，想經歷她們唱過的歌。問可希望像Twins舉行世界巡迴演唱會？她們表示當然想，會以Twins為目標，但現在首要目標是希望在比九展Star Hall更大的場地舉行演唱會，笑言波板糖（粉絲䁥稱）支持可能會上紅館，希望5年達成心願。

問到今年大計？她們表示有新想法，但先賣關子，說了便沒驚喜，現在大家先努力喼弗，才可應付未來工作及在更大舞台表演。她們在台上唱《數到十》時，說錄歌時感動到喊，她們解釋因這首歌，是其中一首代表Lolly Talk的歌，填詞的黃偉文無意中將她們的經歷放進去，滿載大家回憶。

（即時娛樂）