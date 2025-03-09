五月天5月進駐啟德演出3場 分7種票價 最貴1855元 (14:12)

去年亞洲天團「五月天」於中環海濱舉行7場「回到那一天」25周年巡迴演唱會香港站，跟樂迷度過難忘又興奮的時光。今年五月天由中環海濱移師至「啟德體育園主場館」開騷，成為第一支於啟德主場館開騷的亞洲樂團，不單為樂迷帶來全新感受，連五月天亦期待著這份新鮮感。

「五月天」今天（9日）正式宣布，將於今年5月9、10、11日在啟德體育園主場館舉行《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 【#5525 回到那一天】 25週年巡迴演唱會 香港站‧展新啟航版》。這次演唱會門票將於3月18日至20日，由銀行信用卡開放優先訂票，每張票價分別為：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555，公開發售日期則將稍後公布。

五月天每次來港開騷，均掀起五迷（粉絲暱稱）瘋搶門票的熱潮。五月天今次將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，五月天將攜手巨型五球舞台設計，營造震撼視覺效果，配搭頂級聲光技術，為樂迷呈現高規格演唱會。

五月天說：「這次演唱會不只是回憶之旅，而是一次展新啟航。太平山下和你再乾一杯，再聚細數25年點點滴滴。」

（即時娛樂）