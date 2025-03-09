《中年2》顏米羔44歲生日 疑捲拖數風波 被爆玩失蹤 (19:09)

在無綫《中年好聲音2》獲得第3名的顏米羔，本身是電影導演及攝影師，2017年曾執導電影《私人會所》，今天（9日）44歲生日的顏米羔，原本開心慶祝，但他疑捲入「拖數」風波。

有一名自稱是顏米羔「好兄弟」的網民，公開在社交平台向顏米羔追數，並貼出疑似和顏米羔私信對話截圖，內容寫道：「Mic-go 師父生日快樂，一個係2022年尾，要做足十二個月嘅job。係你參加中年好聲音2之前嘅事。今日已經係2025年3月都唔覆我幾時找數。因為WhatsApp你一直唔覆，你嘅好兄弟之一嘅我迫不得已要係呢度問你打算點。但係你個另一好兄弟間agceny（agency）公司話已經出晒錢畀你。需要詳盡故事的話，我會慢慢update。#米羔 #顏米羔 #micGOHashtag 係threads唔係咁用，不過我都參考下」。

在對話截圖所見，該名「好兄弟」去年6月25日及30日，分別向顏米羔傳短信問道：「Hey,啲錢找到畀我未？」﹑「我最近真係等錢用，而且我之前已經出咗錢畀我Fd，希望七月你可以找到數畀我。」疑似顏米羔在去年6月30日曾回覆：「兄弟，其實我由上年到而家都無正式工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩無咩要特別洗錢，比賽完到而家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋，一匹布咁長，搵日見個面，好耐冇傾偈喇，我都經歷咗一個好難形容嘅旅程，辛苦但係堅持，我記得㗎兄弟，我會盡快Settle...約，好耐冇見。」對方再追問他「幾時見？」，疑似顏米羔錄音給「好兄弟」，「好兄弟」再覆他：「5號丫，就你時間，暫時冇乜行程。」

截圖中所見，相隔近5個月，在11月4日當天，「好兄弟」再WhatsApp疑似顏米羔：「Hey,又幾個月了，我唔希望要用到咩方法去處理呢件事，但係你連個plan要點做，都冇話過我知，呢啲錢唔係我主動借畀你，而且你亦都忽略咗我都要出糧畀人，我希望今次我最後一次追你。」不過疑似顏米羔未有覆對方，如是者「好兄弟」昨天又再追問：「唔好再拖了，有咩講清楚，已經過咗好耐。」惟依然未有回音，不過壽星佬顏米羔昨日偕粉絲在黃金海岸搞慶祝派對，今午顏米羔繼續在Ig限時動態分享照片及片段，暫未就捲入風波而回應。

及後顏米羔在fb官方專頁貼出幾張對話截圖，當中包括已還款給「好兄弟」的銀行收據，顏米羔回覆：「兄弟，我明你失望，但你選擇用呢個方法，其實傷害會好大。我承認我無好好溝通，真係好長篇，亦係我個人嘅嘢無必要你去體諒，我才剛剛Settle好我之前自己嘅事情，我都唔係你睇咁風光，一直在努力中，有事慢慢講，何必咁樣傷害。我無咗電話記錄，你話我知數目係幾多，我攪（搞）咗俾你先。」

該名「好兄弟」再回顏米羔：「Hey，你記唔記得好耐好耐之前，你搵我拍一個印度人嘅生日會？嗰時我唔小心唔見咗啲footage，你同我講啲咩，我最記得就係出咗事要盡早講。我一直都唔係催你找定點，但連一個基本尊重覆我大概幾時有都冇，我又唔係日夜追魂數，你想我點？

我唔係base on你風唔風光去決定催唔催你，你係真係有經濟困難，當初就唔啱傾到啱，點解要拖到咁。你知我一向都鍾意搞事，有邊次唔係幫得到就幫，兄弟唔係叫就得，我哋都上過堂，我哋行為先係反映我哋所作所為。錢嗰度我最開初係話20k...Threads嗰度我收埋咗，你睇下點出返畀我。」最後顏米羔傳了一張25000元的銀行收據相片給對方。

（即時娛樂）