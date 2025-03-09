奪命提示｜劉佩玥曬腿 郭柏妍騷玉背 張振朗睇好劉穎鏇獲視后 (20:46)

陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、林子善等，今日（9日）到荃灣出席無綫新劇《奪命提示》宣傳活動，一眾演員均以西裝及晚裝上陣，劉穎鏇及劉佩玥騷長腿，郭柏妍低胸露背曬性感。

陳山聰指這套劇是他與張振朗首次合作，只是《反黑英雄》先播出，他說：「上天安排，等都要等到張振朗攞到視帝才播，收視就靠以前的『黑仔朗』變成現在的『幸運朗』了。」他稱這套劇大家都拍到有血有汗有淚，尤其是女演員為了吸引男性觀眾，在冬天拍攝要穿得性感。

陳山聰笑言拍攝時，影了很多劇中女角睡覺的牀照及絕密片段，只要收視好便會放上社交平台宣傳，因他要到日本拍飲食節目，之後要缺席部分宣傳活動。劉佩玥在劇中不時騷身材，她解釋除外套因突然有行動需要上裝備，陳山聰即道：「這是藉口，實情是拍攝時她未減肥，只除外套不可除更多。」

張振朗奪雙料視帝後首套新劇，他表示很開心這套劇能與陳山聰以雙視帝組合播出，希望自己能帶旺劇集，更希望拍檔劉穎鏇成為下一屆視后。對於拍攝時撞爆眉骨要縫7針，被冠以「地獄黑仔王」之名，他笑言：「呢期興『破地獄』，拍完就鴻運當頭嘛，好似炮竹一聲除舊歲，不好的事都過晒，這次意外後成長了，學識安全地去拼命。」

劉穎鏇指劇中造型是拍劇以來最多，拍打鬥戲亦受傷得最多，她說：「未試過手腳及成身佈滿瘀傷，確實是陳山聰打得我最傷，但他也不想，不知為何打他都是沒有護墊位置，要一直拍一邊敷冰。」2人表示曾拍到雙雙拗柴，唯有包紮住頂硬上拍足9小時，笑言如轉行可以幫手紮繃帶。

郭柏妍謙稱本身沒有性感本錢，只是配合角色，她說：「在這套劇試了很多造型，連我都完全難以想像，覺得好挑戰和破格，從沒試過這個尺度，試了好多第一次。」她表示劇中雖然不夠劉佩玥及劉穎鏇打得多，她只是小試牛刀，但也多謝監製肯試這把刀，雖然受傷不多，但試過在樹林拍跑戲跌落個窿度。於劇中與丁子朗一對，問為何拍檔缺席宣傳？她則說：「不知道，應該有工作才來不到，下次啦，不知道有沒有機會呢？之後都有很多次宣傳，實有一次會見到我們一起。」

（即時娛樂）