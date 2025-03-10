3月韓綜｜勝利前女友劉惠媛 亮相綜藝節目剖白情傷 (17:30)

年薪1.5億的美妝模特兒劉惠媛，是勝利前女友，她也在節目坦言曾被緋聞標籤而難以覓對象。（Viu提供圖片）

韓國的戀愛真人騷《換乘戀愛：另一個開始》、《Edward Lee的鄉村廚師》和《第六感City Tour》已進入戲肉，而男團BigBang前成員勝利前女友劉惠媛，加盟《COUPLE PALACE 2》亦惹熱話，「綜紛」可由「黃Viu」追趕最新進度。

《COUPLE PALACE 2》

由金鐘國、俞世潤和李美珠主持的綜藝《COUPLE PALACE 2》，是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人騷，參加者為追求完美婚姻而齊集「情侶宮殿」，並透過互相了解，藉此找到想要共度餘生理想伴侶。

隨著節目發展，一眾男女成員的外貌、資歷和結婚條件也被公開，其中年薪1.5億的美妝模特兒劉惠媛，原來是勝利前女友，她也在節目坦言曾被緋聞標籤而難以覓對象：「我以為自己會很早結婚，感覺結婚後就能過著安穩人生。」

近日成功配對的33位單身男女，正式進入「Palace Week」同住環節，劉惠媛再度成為話題人物！她因為害怕動心而對男參賽者的追求猶豫不決，更自揭曾被前任傷害：「我曾經和前男友交往6年，當初是我主動告白，我們雙方父母也見過面，差一點就結婚，但因為一些原因，我們最終還是分手了。」此時休息室的男嘉賓透露：「她是個超級有名的人，不過有著一些不太好傳聞，甚至有兩則新聞報道出來了；其中一則是和XX（勝利）有關，另一則是和籃球選手有關。」

雖然大家都知道劉惠媛並沒有直接捲入任何犯罪事件，而是因為前男友關係而引發熱話，但她對於種種流言亦感到無奈：「其他嘉賓應該都有看過那些報道吧？只是沒有人敢當面問我，讓我感到有些不自在。」

《換乘戀愛：另一個開始》

韓國戀愛真人騷《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛：另一個開始》集結三季成員一同重返濟州，以不同的方式創造全新回憶。《換乘戀愛3》多惠和東鎮經歷13年愛情長跑後遺憾分手，直至節目結束也未能成功復合，讓不少觀眾深感遺憾；但是2人在去年7月世紀復合，他們也在《換乘戀愛：另一個開始》最新一集擔任特別嘉賓！

當主持人問有沒有結婚一事時，東鎮更毫不猶豫地回答「我隨時做好準備」，引發全場歡呼！一眾成員也在最新一集迎來雙人約會，陷入四角關係的鄭奎敏、鄭慧仁、郭珉在和李智妍終於直視內心感受，奎敏和慧仁一同出發拍攝情侶照，珉在和智妍則在家中單獨約會，兩對CP都度過了難忘的時光。

《Edward Lee的鄉村廚師》

《Edward Lee的鄉村廚師》講述「白宮主廚」Edward Lee帶著女兒Arden Lee、演員卞約漢、高我星和申詩雅走遍韓國，以新穎的方式重新演繹韓式料理，碰撞出全新火花。近日眾人前往旌善村落，並教導當地長者善用薯仔製作玉棋；釣技精湛的Edward更帶領眾人釣魚，更與我星釣到2條大鱈魚！經過一天的辛勞後，Edward在家中以獨門秘方煎牛扒慰勞大家，各人品嘗後讚不絕口。

《第六感City Tour》

由「綜藝大神」劉在錫、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成員MIMI主理的全新戶外推理綜藝《第六感City Tour》 為《第六感》外傳，每集固定成員和嘉賓會到訪3個地點，其中兩處是實際存在的真實地點，有一處則是製作組偽作的虛假地點，成員們可以在每個地點詢問在場的人、觸碰物件、分析出現的事情或佈置去進行推理，並在過程中了解韓國、體驗更在地的文化！

近日男神演員姜泰伍亮相節目，不過退伍後首次現身綜藝的他略顯僵硬，引發全場爆笑，他的靚仔樣也讓宋恩伊和MIMI目不轉睛，MIMI還笑言快活不知時日過；高庚杓亦透露2人是同校關係，對方不時會發短信主動問候，非常有禮貌。

（即時娛樂）