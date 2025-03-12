跑住玩｜陳安立當馬拉松補給員 憶曾被義肢跑手爬頭經歷 (14:16)

梁諾妍（Inez）、陳安立（Brian）、蔡寶欣（Pony）及曾贊學（阿神），主持的ViuTV節目《跑住玩》今晚（12日）將播出新一集，Brian、Pony和阿神去到彰化縣的鹿港繼續跑住玩。適逢當地舉行馬拉松，他們為了支持跑手，大清早便去到第一個補給站，準備鹿港小吃蚵仔煎給沿途的跑手補充體力。

不過，帶頭經過的幾位跑手全部對Pony手上的蚵仔煎視而不見。連環「食檸檬」的Pony卻不減鬥志，繼續落力叫沿途跑手試食，終於成功令一位原本耍手拒絕的跑手回心轉意，停下試食。之後，愈來愈多跑手排隊等候試食，如夜市一樣。第一次做補給員，3人十分開心，阿神表示︰「平時自己跑嗰陣時會忽略咗補給員，但今次發覺原來跑手經過嘅時候你畀到energy佢哋，佢哋真係會感受到，而且會再努力啲跑，我覺得呢樣係好緊要。」

他們雖然今次沒參賽，但回想自己跑馬拉松時的經歷也感受良多。Brian憶述曾在台東參加鐵人賽，跑到尾段時累到有不想跑的衝動，此時卻有一位跑手從後而上越過自己，而這位跑手的其中一隻腳還是義肢來的。他說︰「其實佢係畀咗好大鼓勵我，佢經歷嘅嘢，suffer嘅嘢一定多我好多好多，佢都堅持到，咁我都一定要跑埋佢。或者有一日你會放棄，但唔係今日。」

（即時娛樂）