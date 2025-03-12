譚詠麟否認不和 爆阿叻脫離明星足球隊另起爐灶內幕 (17:29)

譚詠麟（阿倫）昨晚為支持明星足球隊男團「老六兄弟」的衛志豪、莫家淦、張智軒、潘梓鋒、羅鈞滿及伍偉 樂 ，驚喜現身新城廣播接受由薛家燕、范振鋒及思敏主持的《開心大派對》錄音訪問。他被問到為何特別提攜這班後輩時笑言︰「我冇睇好佢哋，佢哋係靠自己，將自己化腐朽成形。我哋明星足球隊每次出外都有個環節與眾同樂，同啲球迷一齊唱吓歌，成日唱《萬水千山總是情》，咁不如搵隻歌可以又唱又跳。唱我啲歌？梗係要唱我啲歌！哈哈！」至於為何有「老六兄弟」的出現，阿倫說他們不怕蝕底︰「呢個圈都係咁，成班人食飯期間，要有人唱歌搞吓氣氛，佢哋一個個行出嚟，又唱得唔錯，所以唔怕蝕底就有着數。」

早前曾傳阿倫與陳百祥（阿叻）因明星足球隊「分家」問題而鬧不和，阿倫在節目中多次提起阿叻。當阿倫沾沾自喜有過百首親自創作的歌曲時，家燕姐笑指要跟阿倫學習，皆因他永遠都充滿自信，阿倫聞言說：「我都係跟阿叻學習，佢係主席，我係會員。」家燕姐追問阿倫：「聽聞明星足球隊分咗兩隊？」阿倫直認不諱︰「真係有呢件事，空穴來風必有因。兩隊作風唔同？出面啲人成日都問我係咪同阿叻唔啱？點會唔啱呀？幾廿年朋友，唔會為咗呢啲嘢。不過，當日睇到新聞條片個心都離一離，驚唔知點答傳媒朋友，返到屋企發咗幾晚噩夢，仲扎醒。」

阿倫續說：「不過，其實諗通咗就好簡單，都係幾樣嘢，無論職業、商業、業餘都好，全球有咁多華人，個個都識我哋，嗰餅咁大，點搞都好，只不過依家覺得佢同我哋嘅風格有些少唔同，因為佢比較肉緊啲，我哋比較嬉戲啲，大家睇法唔同。全球咁大，佢想點踢同點睇都得，相信有一日，佢迷途會返嚟，但佢未必迷途，可能佢方向啱都未定。我都希望佢做到自己鍾意嘅，其實我哋私底下仲有見面呀，過年都有講恭喜發財。」

（即時娛樂）