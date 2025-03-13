《破‧地獄》加長版劇照首登場 谷德昭與有榮焉 岑珈其與黃子華結片緣感夢幻 (20:58)

英皇電影《破‧地獄》港澳累積票房逾1億6千百萬，並獲得香港電影金像獎18項提名，刷新近10年提名紀錄，更於3天內奪得合共4項殊榮，包括【香港電影導演會年度大獎】中勇奪「最佳男主角（許冠文）」、「最佳女主角（衛詩雅）」及「最佳男配角（朱栢康）」，以及昨晚（12日）舉行的【香港電影編劇家協會】中，2位編劇陳茂賢及鄭緯機共同榮獲「年度推薦劇本獎」，備受不同界別肯定。

即將於4月4日清明節上映的《破‧地獄》加長版，同樣令人期待，保留公映版的場面之外，新增豐富故事背景及枝節，當中飾演美玉的周家怡，有更多場面於加長版曝光，家怡興奮透露：「好開心有加長版嘅面世，可以圓滿每一個角色，能夠睇到佢哋嘅故事，包括道生家庭故事，都會喺加長版入面見到。我最開心係會保持有光明嘅結局，即係美玉嘅BB仍然保留住，仍然係咁圓滿。」

至於加長版首度登場的谷德昭及岑珈其，對加長版同樣大表期待，跟黃子華及朱栢康同框演出的谷德昭表示：「能夠在《破‧地獄》同大家見面，成為最高票房電影一份子，與有榮焉。」戲中跟子華「道生」一角飾演兩兄弟的岑珈其表示：「當知道加長版面世，真係好開心同埋期待，之前導演有講過，佢一定會極力爭取出番個加長版，我好多謝導演，而最最最最多謝都係咁多位買飛入場支持嘅觀眾，因為係佢哋嘅支持，先至會令到呢個加長版，可以正式面世。」

岑珈其大爆自己是子華鐵粉，有機會跟偶像合作大感夢幻：「我可以見到子華哥哥超級開心，因為我係好鍾意佢，佢係我偶像之一，仲要可以同佢同場，記得拍攝前一晚，真係緊張到瞓唔著，好多謝導演畀呢個機會我。成件事都係好夢幻，子華哥哥係超級Nice，拍攝前我哋溝通傾偈，跟住一齊試戲，成個過程係好開心好順利，希望加長版出到嚟，大家觀眾都鍾意。」

（即時娛樂）