大S今長眠金寶山玫瑰園 具俊曄憔悴消瘦 大雨下哭別愛妻 (18:42)

台灣女星徐熙媛（大S）上月2日遊日期間流感併發肺炎猝逝，終年48歲。大S的遺體隔天在當地火化，骨灰由韓籍丈夫具俊曄及妹妹徐熙娣（小S）帶返台北家中，今天（15日）於金寶山「玫瑰園」下葬。

今晨約10時半，具俊曄與S家人，包括大S一對子女汪希玥與汪希箖、S媽（黃春梅）、小S和丈夫許雅鈞及女兒許曦恩（許老三）等，在滂沱大雨下送大S最後一程。大S生前的圈中好友及前夫汪小菲均未有受邀出席儀式。具俊曄身穿黑色西裝及戴着白色手套，非常憔悴，身形明顯消瘦了很多，非常哀傷悲痛。小S和女兒許曦恩（許老三）同樣穿上黑色服裝，撐着黑傘現身墓園，兩人神情哀傷，不捨落淚。具俊曄在金寶山人員指示下，先到「日光苑」2樓將大S骨灰罈從暫厝塔位中請出，然後雙手捧着愛妻的骨灰罈跟隨金寶山人員下樓準備到「玫瑰園」進行安葬儀式。

按照「白頭人不送黑頭人」的傳統習俗，只有具俊曄及許雅鈞姊姊進入日光苑，S媽和小S就在車上等候。具俊曄捧着愛妻骨灰罈出來後一直痛哭，哭到嘴角抽動，家人亦通通哭紅了眼。具俊曄隨後登上小S的白色保母車，一行約10多人坐車上山前往大S位於玫瑰園的墓地。具俊曄下車後捧着骨灰罈，與S家親友走入白色帳篷。S媽雖然沒進入日光苑，但到了玫瑰園後仍下車與親友們走入帳篷送別女兒。具俊曄將骨灰交給金寶山人員，一行人約40分鐘後步出帳篷上車離去。

金寶山人員表示家屬不願被打擾，也擔心安葬地曝光後會被打擾，因此大S的下葬儀式會秘密進行、無法拍攝，但日後會在名人區設立大S雕像，供粉絲悼念。據台灣《壹蘋新聞網》報道，大S的長眠地為獨立公墓，沒有遮雨棚，價值千萬台幣。

小S低調回應台灣《自由時報》：「謝謝關心，一切順利圓滿。」

（即時娛樂）