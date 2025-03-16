奪命提示｜劉穎鏇寒冬拍濕身打戲 遭威也勒傷手臂零怨言  (12:18)

Tiffany前臂被山聰弄至滿是瘀傷，山聰見狀亦拿著冰袋為Tiffany舒緩痛楚。（無綫提供圖片）

由文偉鴻（Jazz）監製的無綫劇《奪命提示》，明晚（17日）起首播，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。

明天首集甫開始展開首宗充滿懸疑感的「女UC失蹤案件」，亦是Tiffany施展渾身解數的曬冷戰場。今天（16日）無綫官方社交平台，發放Tiffany兩批福利照，分別是甜美VS淚眼汪汪的仙氣婚照，以及一件頭泳衣照，另外還有Tiffany在第一集中與陳山聰打到飛起的精華片段及幕後花絮。

之前憑「七彩小背心」在《隱形戰隊》中贏盡話題的Tiffany，在新劇首集再度以Shocking Pink小背心打響頭炮，為了營造激烈打鬥視覺感，Tiffany全程濕身演出，造型霸氣之餘亦散發健康性感。由於拍攝期間正值嚴冬，當工作人員為Tiffany噴水營造濕身效果時，Tiffany叫苦連天；當正式Roll機，Tiffany絲毫沒有半點寒冷感，更能極速進入狀態配合拍攝。

陳山聰在宣傳活動上曾表示，拍攝打戲期間一度整傷Tiffany，相關幕後花絮亦在無綫社交平台曝光！片段所見，Tiffany前臂被山聰弄至滿是瘀傷，山聰見狀亦拿著冰袋為Tiffany舒緩痛楚。花絮還曝光了原來單是一個凌空起飛腳鏡頭，Tiffany已吃盡苦頭，花絮片所見，Tiffany甫跳起，即被吊著的威也箍到實一實，手臂部分更一度被勒至變形；Tiffany卻未有因而喊停，反而咬緊牙關完成拍攝，直到導演嗌Cut才面露痛苦表情；但當導演表示想再來一Take時，Tiffany亦馬上忘記痛楚進入狀態。

Tiffany的「最強Body 3.0」比之前更勝一籌！在打戲場口的宣傳硬照，Tiffany操出完美蛇腰，還展現結實背肌及腹肌，她說：「我都覺得拍《奪命》嗰時，可能係我人生中最弗嘅。一來可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑步同做Workout Keep吓。我都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。

飲食方面，我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食番澱粉，可能營養吸收好咗，效果都會好啲啲。同埋《奪命》應該係我拍過咁多套劇打鬥最多嘅，變相拍嘅時候都有鍛練，令到我都Keep得更好，如果真係遇著啲要超級露腰場口，我會早兩日開始飲少啲水同食少啲澱粉。」

（即時娛樂）