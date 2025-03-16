一蚊Joe盼跟老Best楊洛婷拍住上搵銀：我哋係最佳拍檔 (12:22)

游莨維（一蚊Joe）早前宣布離開無綫，結束18年賓主關係，一蚊Joe曾與楊洛婷在2008年2013年期間，合作主持兒童資訊節目《問問Master Joe》，2人表現合拍。昨天（15日）一蚊Joe在社交平台貼出多張和楊洛婷合照和舊照，他寫道：「「喺TVB最 #老BEST 嘅藝人係邊個？」My Answer is My Queen, Rabee'a #沒有之一只有唯一」。

他憶述相識經過：「由 #無綫電視收費台兒童台嘅 #星星生日會 初次接觸，到 #DaDaDeDe識多啲，再之後當然 #問問MasterJoe，由初接觸好想鬧鬼佢！（邊有人喺架車入面吹噴髮膠㗎？）到發覺大家都做嘢認真，工作理念一致！之後拍檔AskMJ，好彩有您一直相伴（一次過拍三集，真係好攰㗎），再加政商界嘅MC show一齊拍住上！」

他坦言人生差不多有一半時間都跟楊洛婷做拍檔：「由將軍澳之友，見證人生高低，到大家結婚生仔，慶幸一路有您！」一蚊Joe不諱言希望2人繼續拍住上搵銀：「希望各位客戶，無論政商私人，嚟緊有show / launch / dinner / AAP，可以諗諗、搵我哋兩個一齊做司儀！我兩個絕對係 #最佳拍檔嚟㗎，流程一定順！氣氛一定好！仲可以喚起大家嘅#童年回憶㖭，P.S.今年我哋大旺年呀！一齊『爆起』！為自己，為家人，我哋一齊搵多啲，My Queen，#有一種友誼叫做MJ和Rabeea？」楊洛婷也留言"LOVE"。

（即時娛樂）