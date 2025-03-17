香港國際電影節｜古天樂膺焦點影人 接受全裸演出 嘆賀歲片票房低 (20:25)

第49屆香港國際電影節將於4月10日舉行，今天（17日）會展舉行記招，公布開幕電影有兩部，分別由日本導演中島哲也執導的《懺悔有時》，以及由馬來西亞導演張吉安執導，廖子好、許恩怡及袁富華演出的《搖藍凡世》。閉幕電影是挪威導演執導，柏林影展金熊獎最佳電影《性愛夢之做夢》。

本屆焦點影人古天樂（古仔）和電影節大使袁澧林等出席。古仔表示開心和榮幸擔任了5年電影節大使，今屆又被選為焦點影人，作為香港電影從業員，最重要是推廣香港電影給全世界認識，但疫情後這幾年最感觸是他們要重新認識電影，希望透過自己是焦點影人，將一些瞬息帶給大家。選出放映的10部電影，代表他不同階段成長。活動上播出他早前受訪片段，談到電影業前景看法，他說：「這3﹑4年是更替年，會迎來大整改，影人必須迎合觀眾而作出轉變 。」身為電影節大使的袁澧林表示，心情既開心又緊張，令她思考自己與電影的關係，以前以個人出發，現在要擔起宣揚及分享電影的責任。

說到對電影界的貢獻，古仔指自己拍了百多部攝電影，亦是演藝人協會和香港電影工作者總會會長。問到是否幫助過很多電影人？古仔謙虛說：「不是幫，我身為業界一份子，大家一齊努力將電影做好，印象最深刻是疫情時，電影停擺，但大家都要生活，所以拍了部電影籌款和派錢給業界度過難關。」

問拍了百多部電影的古仔，還有什麼角色想嘗試？他表示沒有很多，最想拍的科幻片都拍了，所以沒特定什麼角色，但日前有人問他可否全裸演出，他以前不接受，但現在世代變了，他可接受不介懷，笑說：「驚三級，小朋友睇唔到啫。」

古仔透露電影工作者總會，每年會開拍2部電影，但現今電影市道低迷，可能停拍或削減一部，他說：「我會盡量堅持，其實2部合共投資千餘萬，不算多錢，但現在市道太難搞，太不理想。（幾時決定削減或停拍？）不是我決定，睇市場走勢和變化。（天下一會否減產？）跟過往一樣開2﹑3部，公司之前拍了多部電影未推出。（會否拍《九龍城寨之圍城》的大製作？）未知，要睇劇本幾時完成，總之一定會開拍。］

劉青雲昨晚獲亞洲電影大獎最佳男主角時表示，對香港電影有信心，古仔指自己對香港電影也有信心，只是對經濟沒有信心，說：「未試過賀歲片（今年賀歲片）票房那麼低！不是失望，我仍然有信心。（市道幾時復蘇？）有很多因素，電影要有新的變革，不同方向的電影出現，但主要睇經濟和環境，相信要一段時間，其實全球都差。（政府還有什麼可以幫忙？）忙完先，他們都好多事要處理。（現在是他入行最差的時候？）疫情是最差，全部停擺，現在都郁緊。」

對於《九龍城寨之圍城》在「第18屆亞洲電影大獎」獲最佳美術指導及最佳剪接獎，古仔表示很開心，因亞洲電影大獎屬國際性頒獎禮。他透露《九龍城寨》在日本仍在上映中，累計票房逾3億日元，他非常樂意再到日本宣傳。

問到袁澧林會否接受全裸演出？她表示沒所謂，最重要是睇劇本和角色需要，襯托到藝術。雖然電影市道不景氣，但她感恩一直有工作，指之前演出的電影會陸續上映，目前又有些電影接洽中，香港和台灣都有。

《搖籃凡世》演員廖子妤、許恩怡和袁富華在台上分享拍攝感受，廖子妤表示電影講述馬來西亞棄嬰問題，她在戲中飾演棄嬰中心義工，雖然她是馬來西亞人，但很久沒講馬拉話，要練習。演未婚媽媽的許恩怡和奸角的袁富華亦要在拍攝前將馬拉話記熟，幸而工作人員事先準備了有關台詞錄音給他們。另外，《虎毒不》、《不赦之罪》及紀錄片《早鳥》都會在電影節期間播放，部份演員亦有出席記者會。

（即時娛樂）