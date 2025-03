G-Dragon世界巡迴演唱會8月香港亞博開騷 (13:51)

next

韓國組合BigBang隊長G-Dragon(GD)相隔8年再辦世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 World Tour [Übermensch] 》,韓國首站將於本月29及30日在高陽綜合運動場開鑼。今日主辦單位宣布GD世巡的首階段海外場次,5月起依次序於東京、馬尼拉、大阪、澳門、台北、吉隆坡、雅加達及香港演出,香港站定於8月9及10日假亞洲國際博覽館舉行,門票資料尚未公布,料將掀起搶飛熱潮。

韓國組合JYJ成員金在中及金俊秀亦定於4月26日來港,假啓德體育園的啓德體藝館舉行《2025 JUST US Live in Hong Kong》演唱會,門票將於本月24日起公開發售。

另外,韓國獨立樂團HYUKOH與台灣樂隊落日飛車將於3月29日假澳門百老匯舞台舉行《2025 AAA TOUR BY HYUKOH SUNSET ROLLERCOASTER IN MACAU》演唱會;前IZ*ONE成員崔叡娜(Yena)下月19日假澳門百老匯舞台舉行《2025 YENA 1ST Concert 「從NEMO開始的異世界!旅行」 in Macau》演唱會。以上兩個活動的門票,現可於銀河票務及大麥網公開發售。

(即時娛樂)