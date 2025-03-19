奪命提示｜張振朗憶強吻劉穎鏇遭咬唇 丁子朗與郭柏妍拍親密戲尷尬 (18:20)

張振朗、劉穎鏇、郭柏妍及丁子朗等，昨晚（18日）出席劇集《奪命提示》飯局，一同收看第2集播出。劉穎鏇談到在劇中被張振朗強吻時掌摑及咬男方嘴唇那場戲時說︰「第一次怕咬痛他，所以輕力一點，可惜效果不好，張振朗叫放心咬，所以最少都咬了兩次。」張振朗笑言︰「不痛，只是紅了，幸好未被她咬爆。」他被問到有否慶幸要出席飯局，毋須和女友楊偲泳一同看直播時，自詡自己人品太好，這次演渣男角色可嘗試自己在現實生活中不會做、對女人差的這種事。劉穎鏇在前晚播出的第一集內換足6套衫，她說︰「拍劇以來也未試過，我數不到拍這套劇共換了多少套服裝。」對於觀眾將焦點放在其性感造型上，劉穎鏇說︰「希望大家知道我是因為劇情需要。」張振朗讚她天生麗質才會被觀眾留意到︰「像我這樣堅定的男人才控制得住﹗」

郭柏妍與丁子朗在宣傳片上有親密場面，兩人表示劇集於兩年前拍攝，因此早就忘記了。郭柏妍說︰「我們當時專心地演，拍攝時間很緊湊，而且未試過做這樣的動作，因此演出時有壓力。不過，現場有很多工作人員望着，反而沒那麼尷尬。劇本只寫我們擁抱，監製親自示範一次動作，令我們安心很多。我們的吵架戲有很多對白，比拍親熱戲更難忘。」丁子朗表示︰「看見宣傳片時心想『為何拍了這場戲也不知』。回想拍攝那場戲時很尷尬及害羞，我在熒幕前沒這樣的經驗，不知道會否令對手不舒服。當時很大壓力，因為郭柏妍有很多粉絲，我擔心會被人罵。希望觀眾看戲時不會感覺到我們的尷尬。可擔心我的女粉絲會不喜歡？不擔心，我拍《美麗戰場》時已演過渣男。」

（即時娛樂）