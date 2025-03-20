甄子丹指囝囝外形似韓星 有女生追求 唔擔心影壇處寒冬期 (16:22)

Pond已是第3次來港的他友善揮手，分別用英文及廣東話自我介紹。（劉永銳攝）

甄子丹指囝囝甄濟嘉（下圖右）身形似韓星一樣又高又瘦。（劉永銳攝/資料圖片）

甄子丹與太太汪詩詩、王丹妮、泰國劇《相愛的我們》男星Pond（Naravit Lertratkosum）、內地演員常華森及湛琪清，昨晚（19日）出席品牌專門店開幕酒會，齊穿最新春夏系列時裝登場。

甄子丹與汪詩詩手拖手出場，2人結婚逾20年，心有靈犀且口味相近。談及他們的幼子甄濟嘉日常衣著打扮，都由甄子丹安排，指兒子身高6呎1吋，外形似韓星又高又瘦，加上懂得彈琴，因此頗受歡迎，更有女生主動追求。

甄子丹說：「我們一家人一齊看音樂劇，子女有音樂天分，只要看完劇，兒子便懂彈奏。在仔女眼中我是水皮，不及他們好，但又未致於五音不全，我覺得自己過得去。」

提到有電影人形容香港影壇處於寒冬期，甄子丹並不太擔心，他說：「世界有循環，即使今日凍，明天可能會變熱。將來的事沒有人知道，最緊要是充實自己，你有能力、有才華便可以創出天地。」

劉青雲於《第18屆亞洲電影大獎》榮獲影帝殊榮，語重心長指雖然正值寒冬，但對香港電影未來前景，依然抱有信心。甄子丹也對影圈未來信心十足，認為要幫助市道，最實際方法是增加開戲：「要擴闊電影題材，可以根據數據分析，理解市場和觀眾需求。我拍開動作片，但都看數據調整才找題材。」問到會不會考慮減片酬？甄子丹只說從不將金錢放在首要考慮，最緊要拍出有誠意的作品。

Pond獲邀擔任品牌香水大使，店外近百粉絲大聲尖叫。已是第3次來港的他友善揮手，分別用英文及廣東話自我介紹：「Hello guys！How are you？大家好，我是Pond，好開心見到你們。」他又表示來港想吃蛋撻和點心；至於工作方面，預告有分主演的新劇《Leap Day》，以及新歌都準備推出，呼籲粉絲密切期待。

王丹妮一改形象，戴金色長假髮身穿大露背花裙，突顯女人味。她希望外形盡量保持新鮮感帶出驚喜：「平日我較少穿露背裝，會因應個人心情和活動需要作出不同打扮，在老公（羅孝勇）面前我會72變！」

（即時娛樂）