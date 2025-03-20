周吉佩7月出書搞新節目 分享童年住鐵皮屋：不富裕但快樂 (16:40)

問到吉吉38歲便出自傳？吉吉坦言每個人都有自己的人生路要行，而每段分岔口都是選擇，好與壞都是自己受。（大會提供）

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）近年事業發展多元化，出碟、開個唱、搞學校，今年更計劃出自傳《第三人生》及開新節目《吉S有計》，下月遠赴塞班島拍新書封面照，順道跟家人享受旅程。問到吉吉38歲便出自傳？吉吉坦言每個人都有自己的人生路要行，而每段分岔口都是選擇，好與壞都是自己受，經歷數次失敗仍能堅持，全因爸爸臨終前一句話，他希望透過新書分享，鼓勵大家繼續追夢和珍惜身邊人。

周吉佩（吉吉）即將推出新歌《Guts》，同時宣布籌備新書及新節目，每日只睡幾小時，下月更要出發到塞班島為新書拍攝封面照，希望給粉絲驚喜。

新書將細述人生三大重要階段，包括成長歲月、家庭關係，以及事業高低起跌，吉吉表示籌備過程掀起很多回憶，既痛苦又窩心，他說：「每個人都會經歷高低起跌，《第三人生》正是我的親身經歷，希望讀者能從中獲得啟發，不論遇到多大困難，都不要輕易放棄自己。我喺鐵皮屋長大，童年雖不富裕但很快樂。」

回想這些年來的生活點滴，吉吉不禁苦笑：「好多人以為做明星好風光，實情有苦自己知。」在家庭、事業的重重壓力下，吉吉仍堅持追尋音樂夢，還自爆當日冒死報名參加《中年好聲音》，差點搞到婚變。

在《中年好聲音》奪冠﹑重拾歌手身分後，吉吉開辦音樂學校「好聲音中心」，希望透過音樂教育，培養更多熱愛歌唱的人才。他笑言踏足商界才發現做生意並不容易，他說：「終於知道做老闆唔容易，無論是營運、招生、管理都不能鬆懈。」

這次推出新節目《吉S有計》，主要訪問不同界別中小企商家，分享他們成功故事，他說：「香港有好多小店好值得被更多人看見，希望發掘多啲有心經營嘅中小企，讓更多人認識，自己亦可從中取經。」新書和新節目預計7月推出，屆時將舉行發布會及簽名活動，與粉絲見面。

（即時娛樂）