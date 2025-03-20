《愛‧回家》「書蟲」林浩文宣布離開無綫：去充滿問號嘅環境 (18:31)

無綫離巢潮持續，繼姜麗文、余思霆，陳婉衡、甄采浠、黃一鳴﹑何遠東﹑吳嘉儀﹑李佳芯、游莨維﹑江嘉敏和譚嘉儀後，在《愛‧回家之開心速遞》演「阿叢（書蟲）」及《牛下女高音》遊子朗一角的33歲無綫男藝人林浩文，亦宣布離巢。

今天（20日）林浩文在社交平台貼了多張相，宣布離開無綫，他表示一次機緣之下接觸舞蹈，當時他沒想過要有任何目標，只是純粹喜歡跳舞，但冥冥中總有安排。

他寫道：「一直有好多貴人教佢比機會佢（林浩文），慢慢係佢17歲嗰年，迎來第一次在TVB表演嘅機會，佢拼盡全力去練習，唔想白費呢次機會，而佢嘅努力冇白費到，好順利咁完成表演，亦帶來第二次...第三次...甚至更多機會，而佢不知不覺係TVB愉快咁渡過3年，係呢3年亦學習到好多技巧，但如此同時呢3年所學習嘅技巧，原來係為咗將來嘅一個轉變，而呢個轉變就係要去一個更大舞台，而佢呢次要挑戰嘅係有『舞台王者』之稱嘅郭富城演唱會。而佢得到呢個機會，佢比之前更努力更用心，亦成功站穩陣腳，亦開始在演唱會呢個大舞台發光發亮。」

直到2017年某一日，林浩文報藝員訓練班：「佢相信呢個聲音立即填表提交，好幸運地又一次再返TVB呢個大家庭，但今次嘅身份唔再係舞蹈員，而係演員。

以前佢以為演戲係一件容易嘅事，入訓練班用返以前學過嘅嘢就搞掂啦，但入咗訓練班後先發現，原來曾經所學嘅技巧，好似全部都用唔到，但又唔係完全用唔到，所以佢不斷去跟身邊不同嘅人學習，希望能夠好似以前咁做每一件事都充滿信心揮灑自如，而係呢個過程中佢亦學識唔好自滿。

而不知不覺又已經過咗7年半了，呢7年半亦有好多貴人幫助同比機會呢位小朋友，而呢位小朋友亦衷心感激曾經幫助過佢嘅人，雖然佢好少掛係口邊，但佢默默記住曾經幫過佢嘅人。

命運又一次要佢轉變啦！去一個充滿問號嘅環境，佢唔知將來會好會壞...但經歷過嘅所有嘢都會放在心中，佢好希望有機會再同大家喺一個更好嘅時光再相遇。再見TVB，再見我嘅貴人們，我哋江湖見。」

（即時娛樂）