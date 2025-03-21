奪命提示｜郭柏妍OL套裝短裙登場被封「腳柏妍」 預告再獻魔音 (14:41)

昨晚一集與楊卓娜有對手戲的丁子朗表示，今晚一集將有一場精彩天台對峙戲。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》昨晚（20日）一集有新個案展開，「鋸腳狂魔個案」隨著黃子恆身亡落幕，郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）緊接著手調查兒童院兒童離奇失蹤事件，之前俊朗（張振朗飾）契女子瑜（鍾嘉佑飾）亦牽涉其中。事件起源是疑似患了夢遊的方予安（何珀廉飾）某日離奇失蹤，而涉嫌與事件有關的分別有娟姨（楊卓娜飾）、奕希（鄧智堅飾）、飾演保安的「御用壞人」程浩駿，以及飾演看護的曾文心。

楊卓娜甫出場，不少網民未能第一眼認出她，而楊卓娜的演出沒有令大家失望，配合劇組選取拍攝角度及光暗效果，她每個大鏡頭都突顯角色神經質、閃縮、詭異及恐怖感，加上她經常袋著一大堆朱古力奶表現鬼祟。無綫官方社交平台搶先發布預告片，只見成頭血的楊卓娜，神色恐怖地慢步而行，並以逼迫狀態挨向兩名表現慌張的小朋友。

飾演警隊中兒童心理學專家商雙的郭柏妍（Rosita）昨晚登場，網民讚她的短裙套裝突顯修長美腿，笑言「腳柏妍」並非浪得虛名。Rosita為角色登場，昨晚開live與劇迷互動，還邀請同樣是昨晚首度登場的丁子朗齊齊chat。

由於商雙熟悉兒童心理，Rosita在這個新單元中，與小演員有大量對手戲，她感到相當難忘，除透露事前有為逗小朋友場口學魔術，還開心分享與小演員相處搞笑日常：「啲童星真係超可愛。」丁子朗搭嗲大讚小演員很好戲：「佢哋做戲超級勁，啲喊戲一嚟就喊到，我都自愧不如。」

繼《下流上車族》再度合作演CP的Rosita與丁子朗，透露2人飾演「鬧交CP」，Rosita笑言最難忘是在西貢碼頭，追住丁子朗狂鬧：「我記得我係咁一輪嘴係咁鬧，嗰場我唔想NG，因為嗰日好凍。」Rosita指《奪命》令她成功克服對超長對白的恐懼，並承諾會繼續進步。

Rosita又應網民要求預告在劇中最喜歡造型：「我最鍾意女僕造型，個個造型我都鍾意，我記得仲有伴娘同泳衣造型。女僕造型嗰套衫，我記得試咗好多次，淨係頭箍都試咗5、6個，套衫亦修改好多次。」Rosita預告將在劇中再獻魔音，以及與劉穎鏇齊齊跳舞。

昨晚一集與楊卓娜有對手戲的丁子朗表示，今晚一集將有一場精彩天台對峙戲：「嗰場戲真係喺天台度拍，地下好多渠；場口有齊動作、對白同追逐，我記得我仲要單手扶住幅牆飛出個天台，都幾高難度。」並預告今晚與娜姐將有一場真情流「淚」的場口：「本身嗰場戲冇話要喊，但因為對白好感動，我做到一半要唞大氣。」

（即時娛樂）