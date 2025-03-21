張志明分享近40年幕後人生涯 將藝人變廚神 揭明星大廚扭計軼事 (23:16)

張志明由亞視兒童節目PA（助導）到HOY TV節目製作總監，39年的幕後人生涯，他參與過不同類型資訊綜藝節目，由紀錄片《尋找他鄉的故事》、《今日睇真D》、《嫁到這世界邊端》，以及一系列受歡迎飲食節目，是肥媽、三姐（蕭秀香）、保哥（黃亞保）入屋成受歡迎明星大廚的推手。

張志明曾效力多間公司，在內地做娛樂綜藝節目，返港加入有線娛樂新聞台。張志明在無綫收費台效力約3年，又轉到台灣工作，2012年他重返TVB擔任製作經理，監製薛家燕與阮兆祥主持的飲食節目《皆大歡喜之溏心風暴》。

他說：「肥媽搵Sandy想入TVB，她一向煮得，我又想開這類型節目，之前她在亞視與有線的節目也有下廚，但大家沒有留意。當時肥媽被嫌亞視味濃，提議她過冷河半年，之後開了《食平D》系列，當時經濟境唔好，我跟她說最緊要平。初時好難搵人跟肥媽拍檔，佢要搵人鬧，有知名度的不肯做，陸浩明的優點是可以不停說話，被鬧同時又識駁嘴，有化學作用。有段時間我要他們到街市做活動，區議員都落區，飲食節目主持就去街市，成功入屋。」

張志明製作不同形式飲食節目，將藝人變廚神，臨離開時兩個飲食節目有難忘回憶。「之前大老闆鬧『不能老是天天做菜』有『限廚令』，我搞《煮戰》時曾志偉有顧慮話要諗下，但我搵咗十多個廚師參賽仲有贊助，節目播出後志偉都話好睇。

去年Netflix播《黑白大廚》，我看了首兩集，覺得自己幾年前的《煮戰》真係拍得幾好睇。烹飪節目要緊湊，《黑白大廚》勝在包裝靚、大堆頭、wide shot布景靚，觀眾睇咗一兩集就傳開去話『好睇』，我懷疑幾多人完整看12集 。相比較韓國菜，中國菜有更多技巧炆、蒸、燉等，令人睇到拍爛手掌。香港唔易做到《黑白大廚》的規模，要大酒店派大廚參賽也難，因輸贏關乎名聲，『唔輸得』是因素。」

他再爆李家鼎（鼎爺）與三姐主持《教煮爭霸》不為人知內幕，原本是兩人鬥廚藝，怎料拍攝時鼎爺不想輸，他作為節目監製也不能要三姐每集輸，但鼎爺發脾氣要反面。張志明只有中途安排陳煒與譚俊彥加入做徒弟，終收拾爛攤子。

張志明試過很多明星大廚的廚藝，問他誰煮得最好食？他笑說：「口味因人而異，但拍攝時睇crew反應最直接，肥媽錄影時，放飯個個唔走等開飯，有些大廚錄影完工作人員趕住出去食飯。」

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（即時娛樂）