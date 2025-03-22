謝賢羨慕胡楓「長壽癦」 修哥自揭21歲「步行養生大法」 (13:38)

祥仔談到當年憑《溏心風暴》勇奪最佳男配角，他坦言劇中其他前輩均有功勞，最令他獲益良多的是李司棋。（無綫提供圖片）

修哥指長壽癦上的長壽毛十分吉利，笑言謝賢羨慕他有長壽癦，曾按捺不住掹一條私人珍藏。（資料圖片/無綫提供圖片）

由阮兆祥、梅小惠、江欣燕（欣欣）主持的《友乜唔講得》，明晚（23日）播出第7集，嘉賓是胡楓，胡楓在衣著上與3位主持襯色，節目中還有不少胡楓昔日在EYT精彩演出曝光。

出名是「開心果」及「好好先生」的胡楓（修哥），被小惠及欣欣踢爆私下相當調皮、幽默，小惠說：「佢好犀利嘅，佢永遠搞笑唔笑，引佢又唔笑，永遠搞到我哋自己笑，佢就唔笑，教識咗我哋點樣笑與唔笑之間。」節目期間，小惠遭修哥氣至大叫：「你唔好耍我哋得唔得？」

談到修哥，欣欣憶述入行首部電影即與修哥合作，因而發現修哥有櫈都不願坐：「套戲我同（吳）君如演舞女，咁ending好多困獸鬥嘅戲，我同君如好眼瞓，一見到櫈就坐，但修哥唔坐，不停喺度行行行。到我諗住畀番張櫈佢坐，修哥就話：『我唔坐嘅，你哋後生坐啦』。」修哥笑言其實自21歲開始，已有「行路養生」習慣：「我1953/54年開始行，行到𠵱家喇，求其有地方就行。」祥仔聞言大搞gag：「咁咪讀萬卷書不如行萬里路？」修哥發揮幽默本色回應：「啱喇，我冇乜學問吖嘛！」

欣欣爆出修哥着緊面上的「長壽癦」，完全「唔畀掂」，修哥聞言搞笑澄清：「我希望啲靚女掂我，但阮兆祥嗰啲就唔好掂喇！」修哥續指長壽癦上的長壽毛十分吉利，更笑言謝賢羨慕他有長壽癦，更曾經按捺不住監生掹一條私人珍藏：「有次『四個小生去旅行』，大家喺度講緊嘢，佢就喺度摸摸摸，然後掹咗一條，仲要珍而重之咁收埋。」

21歲入行已坐正做男主角的修哥，被3位主持夾攻要求講出「心目中最靚嘅係邊位女明星」，並在祥仔引導下，大爆昔日其中一位好拍檔吳君麗的怪習慣。祥仔：「我見吳君麗同你擁抱時起晒弶」，胡楓說：「唔單止咁，仲批㬹添！」說畢更搞笑還原昔日遭吳君麗推開的畫面，修哥笑指當時被推後的回應是：「麗姐，我要睇跌打喇！」

今集3位主持輪流感激前輩恩師，祥仔談到當年憑《溏心風暴》勇奪最佳男配角，他坦言劇中其他前輩均有功勞，最令他獲益良多的是李司棋：「嗰套係我第一套正戲，壓力都大。司棋姐教我講對白其中一樣嘢好緊要，就係個呼吸，呼吸可以帶動到個戲。有時我哋新人好多時驚自己NG，會想一口氣hur晒出嚟，但司棋姐話唔需要急，佢話要用適當速度講，同埋適當嘅停頓透氣位，可以令觀眾更加入戲。嗰年我攞到最佳男配角，其實好多前輩演員佢哋都有功勞。」

（即時娛樂）