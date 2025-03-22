雷深如因契爺河國榮離世 情緒崩潰睇心理醫生 自揭姊弟戀相處舒服 (14:14)

入行12年的J.Arie雷深如，4年前轉做獨立歌手，矢志反傳統歌走偏鋒，惟舉行第2次個唱《雷深如J.Atriarchy演唱會2025》前夕，J.Arie宣布騷後暫別樂壇。推出暫別專輯《J.Atriarchy》的J.Arie，近日接受商台《星光背後》訪問。

自認「跳掣」的J.Arie去年訂下為自己騷前創作10首歌專輯的目標，她說：「我2023年底作第一首《甜心老爹》，一路糾結之後寫乜嘢風格歌，到寫好拉丁風《DTF》，發覺我想寫嘅音樂類型、想講嘅主題，都玩盡，係諗唔到有乜議題我仲想講！係靈感嘅問題，起碼未來4至5年，都唔會開騷出自己歌，除非有結婚生仔新衝擊。」

她否認暫別與4年獨立路以作品受落程度有關，她說：「唔關經濟！唔關受落程度事，完全同有幾多人聽無關，比如《龍鳳登場》畀人黃標得2萬幾點擊，我都好proud of，因為係好值得做嘅project，唔係燒錢嘅問題，係自己嘅思維寫唔到新嘢！」J.Arie坦言暫別這決定，事前沒跟任何人包括父母商量，她宣傳完這張暫別專輯後，將專注音樂創作還歌債，亦繼續嘗試做配樂，與及參與音樂劇演出。

在暫別個唱尾聲，J.Arie唱專輯中的《遺下來的》及《寬恕的學問》時，均曾感觸落淚，她台上披露新歌《遺下來的》歌名原叫《遺下來的書》，是有關去年中她徘徊生死近4個月的經歷。

節目中，她坦承去年情緒出問題，爆發點與契爺河國榮自殺有關：「係好大原因，契爺係2月發生，我凌晨收到消息，當時有喊，但唔係力竭聲嘶，我之前有預感會發生，認為佢過到呢關，佢就會無堅不摧。到我爆，係過咗3至4個月左右，我做嘢好chur，搞呢張碟好大壓力，愛情入面我又好chur﹑好多焦慮，再諗番起啲生離死別嘢，同我原生家庭問題，就一次過爆。嗰幾個月一起身就喊唔停，喊到好攰就瞓，情緒就好似我首歌《白金卡公主》咁。」

她坦承看過2次心理醫生：「睇過2次，都係喊到扯晒蝦，但係因為我很窮，每次千幾二千蚊，唔知睇幾多次先好！」最後J.Arie靠看書及將情緒或對社會憤怒，寫成《遺下來的》及《寬恕的學問》2首歌後，才慢慢走出焦慮陰霾。

個唱上，J.Arie曾公開多謝圈外男友「沈先生」，對她的支持及包容，專輯中的《一人之下》亦是她為這段交往1年多的感情而作，節目中，她首度披露這段屬姊弟戀的關係：「以往我係大叔控，但佢細我5、6年，未試過。係朋友介紹識，可以話一見鍾情，交往之後，都曾經擔心過畀佢見我好癲嘅狀態而離我而去，的確我幾瘋癲嘅樣，佢都見過。我發覺我會同佢分享自己好多感受，好嘅同唔好嘅，我都肯講出嚟，覺得自己進步咗好多。同以前好唔同，以前即使被暴力對待，都唔出聲唔走，我覺得𠵱家呢段關係好舒服。」

她亦感激男友屬圈外人愛低調，亦樂意在個唱中幫忙招呼賓客及陪伴她整個綵排過程：「我哋𠵱家相處好舒服，日日見到大家，都會開心。」

（即時娛樂）