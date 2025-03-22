Dear Jane成軍20年 紅館騷開3面台 Tim被爆變化最大 (16:47)

將舉行20周年演唱會的樂隊Dear Jane，日前接受HOY主播王凌燕專訪，Tim介紹說：「演唱會名字是Dearest Dear Jane Live，Dearest是一封信的抬頭，對應我們2019年第一次開紅館，叫做Yours Sincerely，是信的下款。我們圍繞『信』這件事，始終Dear Jane是一封信的抬頭。」

Tim續說這次演唱會回歸3面台：「上一次2021年的紅館騷是四面台，初頭我們覺得很好玩，發覺原來四面台舞台很大，背著樂器跑很困難﹑又累，去任何地方都遠，最重要是大家習慣夾Band時，有什麼事會望大家，但是四面台望不到，找不到隊友。」

回憶起成軍20年難忘事，Nice就說：「我記得我們第一次宣傳，我們第一個音樂會，那時候我們要去旺角行人專用區，自己帶樂器，還要自己去解決電的問題，學到很多。最難忘的一次是還在下雨，下著毛毛雨，但是也挺浪漫，因為人群聚集一起，拿著傘聽我們唱歌。」Tim說：「我反而記得我們最開始夾Band時，有很多室外演出，那些演出很好玩，大家唱完半首歌已經一身汗，不知為何每個樂隊都脫衣服。」

Jackal說：「我記得有一次在現在中環海濱位置，有大場地的主場，我們是在另一個小的舞台演出。那時剛好大場地換設施，沒有演出，我們在小舞台演出，Tim對鏡頭說，大場沒有演出，不如你們過來看，然後全部人都過來了，因為那時我們剛出道，沒有很多人認識，突然在主舞台的人都湧過來看，我很記得那個畫面。」

Dear Jane現在已成為大舞台演出的樂隊，Howie說沒有想過會走到這一步：「我身邊的人也意想不到，我有一位玩音樂的叔叔，幾個月前還在問我，我想不到你們還存在。我真的謝謝你，幸好有你這句鼓勵的話，所以我們覺得每一天都是祝福，還有機會做一個20周年演唱會，我覺得這件事很感恩。」

問到哪位成員的轉變最大，Jackal就說是Tim：「他變了，有個家庭，多了2個小朋友，這是他最明顯最大轉變。（他未找到一個人跟他傾仔女經？）咦？這個環節催我們生小孩，我又沒有想過，突然間被突襲。」Tim笑說：「這個你們要加油了。」

（即時娛樂）