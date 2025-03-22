陳淽菁主持《他鄉的煮人》 被港人堅毅精神感動 (17:08)

HOY TV新節目《他鄉的煮人》由陳淽菁擔任主持，有機會與HOY合作，淽菁都表示好難得，事關她一直想與監製張志明合作，這次好多幕後同事都是她以前認識，拍攝時特別開心。

《他鄉》帶大家走訪世界各地，尋訪當地的香港「煮人」，透過紀錄他鄉生活，了解他們為香港味道的堅持與故事，淽菁說看到影片時好感動：「你想想香港人要離鄉別井，然後還要帶著我們香港的味道，希望可以令世界各地的人，更加了解原來我們香港美食這麼卓越，這個理念我已經覺得是很偉大的事。

然後你想想你去到他鄉，你要習慣當地的生活，你要再找到適合的食材，還有食譜，你要怎樣去磨合，所有事情都不容易。這個節目除了看到人情味之外，當然還有觀眾喜歡看到的美食，我覺得感情是複雜的，好看之餘你會覺得是牽掛，是牽掛我們香港的朋友，他們的生活是怎樣呢？」

節目組為了拍攝，花了很多心機，走訪6個國家，拍攝60日，在多倫多成長的淽菁，就對加拿大的一集特別有感受：「跟幕後的同事聊天就很有共鳴，我問你們有沒有去那間，那間海鮮很有名，如避風塘炒蟹，又或者龍蝦山等。我覺得很開心的一件事就是，你會讓世界各地朋友知道，香港廚師很厲害。（你喜歡什麼香港美食？）我以前喜歡吃叉燒，其中一集有個師傅，他都有說，雖然他用了前兩代經驗與技術，但是加入了他改良的，再加上當地食材，他很有信心，覺得比起香港的可能是更美味。還有一個Tommy師傅去到日本，去到日本不容易，因為日本廚師已經很細緻，他可以用我們粵菜，拿到米芝蓮一星，我覺得很棒。」

淽菁說還有一位師傅令她印象深刻：「有一位叫做得哥，他去到吉隆坡，他堅持想帶香港的味道去那邊時，最初可能有些人覺得，這個味道不是我吃慣或是很容易接受的。他本來想放棄，但是後來他覺得不可以，一定要堅持，一定要讓更多人知道香港味道是怎樣的，現在那邊的人都很喜歡。」

（即時娛樂）