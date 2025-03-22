黃秋生解釋指Tyson Yoshi新歌「太垃圾」真正意思 (22:11)

古天樂、黃秋生、吳思遠、田啟文、蘇玉華、衛詩雅、陳詠燊、邱彥筒（Marf）、張繼聰、陳湛文 、胡子彤、黃浩然及林家熙（Locker）等，今晚（22日）出席香港電影工作者總會春茗。席間，總會頒發「傑出電影工作者大獎2025」予3位幕後人員，包括國際專業電影技術顧問魏天明、槍械師余文彪及場務梁偉文，以表揚他們對業界的貢獻；同時宣布「總會拍電影」計劃的2部電影《惡人當道》、《不赦之罪 》已完成拍攝。

會長古天樂表示今年3位得獎人均由屬會提名選出來︰「有些前輩在這行業很久，但未必有機會得獎。我覺得獎項對他們來說，是演藝生涯中的一個肯定，他們會很開心。」今年的春茗主題為「總會拍住上」，古天樂稱有大家共渡業界寒冬的意思，他表示今年總會會繼續拍電影，令同業獲得政府資助以外的幫助。古天樂說︰「我們收了約80個劇本，最後選了10個入圍參加面試。很多導演也很新，沒拍戲經驗，首次見面時以為是中五畢業的小朋友，所以要考驗他們的應變及執行能力。不過，我覺得有更多年輕人有新的想法，對業界來說是個很大的刺激，是好事。」

首季「總會拍電影」計劃勝出作品《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝（George）主演，秋生受訪時稱仍未看《不》片完成剪輯的版本︰「我自覺演得不錯，但角色關係到宗教，所以拍攝時也有困難，開始時不知怎樣演，要花很多時間與牧師傾談。」他表示《不》片的導演很年輕，拍攝時要花少許時間跟對方磨合；歐鎮灝演得幾好，也很勤力，覺得演得不好時會主動要求重拍，很值得鼓勵。

談到他日前狠批Tyson Yoshi新歌《1994》MV「太垃圾」，秋生說︰「我第一個反應是首歌『垃圾』，就像當年那些趕着交的行貨『垃圾歌』。我意思是Tyson確做得好好，不是他『垃圾』，但就是模仿這些『垃圾歌』，所以才『垃圾』。他不需要花那麼多錢去拍MV，做多了。 如他將MV拍成電影，找我演可有興趣？沒想過，MV不存在角色。」

（即時娛樂）