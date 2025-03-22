鄭東漢聞鄭中基傳婚變：希望不影響小朋友 稱兒子要繼續休息 (23:15)

鄭中基（Ronald）去年8月鬧出「經理人風波」，合作多年的何慶湘離職，他隨後自爆患抑鬱症及有酗酒問題，由太太余思敏陪伴往美國接受戒酒療程。Ronald早前成功戒酒返港，現身「機動電視台RTV」節目，消瘦不少但精神不錯，他又到母校跟學弟分享，鼓勵以正途處理壓力問題。Ronald主演電影《阿龍》原本下月上映，但映期突然有變。余思敏日前45歲生日分別與子女及好友慶祝，未見Ronald蹤影，兩人互相取消社交平台關注，加上余思敏說開展新篇章，惹來正辦離婚手續的婚變傳聞。

《明報》記者日前在酒店遇上鄭東漢，問到兒子Ronald近況？他表示OK。是否正式投入工作？他說不是，「會繼續休息，他需要多些休息，會好一點。（是否心情欠佳？）工作一段長時間，都應該休息，戒酒療程專家都叫他返港後要好好休息 。（機動娛樂藝人周芷慧說Ronald戒酒返港後消瘦不少？）都差不多，可能出鏡覺得瘦」。

最近盛傳Ronald與余思敏婚變，鄭東漢聞言吓了一聲，他說：「離婚與否是他們二人的事，不到我話事。（有否關心Ronald？）當然有，就算係（離婚）都唔好影響其他人，尤其是小朋友。（最擔心小朋友？）是，大前提先諗小朋友。（Ronald心情有否受影響？）屋企有唔開心事，心情都會有啲影響。（有否開解他？）得閒會跟他傾偈。（輔導他？）最近咁多新聞出嚟，我覺得無咁嘅必要，就算係（離婚），都是他們兩人的事，希望不要影響小朋友和其他人，更加唔好拖我落水。（驚拖你落水？）我驚啫。（被拖落水會否影響心情？）我未諗到咁遠，到時先算。」聽到兒子與余思敏離婚傳言，心情有否受影響？他說：「些少，真係離婚的話，作為父母都不會開心。」

有傳是余思敏主動提出離婚？鄭東漢表示不知道，問他們好了。會給兒子什麼意見？他說：「唔好太擔心，平靜處理，希望係咁啦。（現在誰照顧小朋友？）我哋全部，跟以前一樣。（一切無變？）呢個好難講，父母負責多些，我們盡量幫。（余思敏仍與Ronald同住？）你問Ronald。（你跟Ronald住樓上樓下，有否見到媳婦余思敏？）這個問題好難答。（有否做和事佬？）當然有，盡力啦。」

（即時娛樂）