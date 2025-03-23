鄒凱光Talk騷開鑼 貫徹口賤風格 自爆曾被寫錯「騙劇周海江」 (12:39)

入行初做編劇的灘叔終於有「title」，不過在片場喝水的杯上，幾乎寫錯他的名字，要親手寫上自己大名。（大會提供）

「鄒凱光 TALK SHOW《男性的弱點》」昨晚（22日）在旺角麥花臣場館舉行首場演出，鄒凱光（灘叔）因緣際遇下，令「三叔公園」Re-U再開拓YouTube Channel，有機會舉辦時隔12年再挑戰獨腳戲的Talk騷，以獨特男性視角，帶來一場讓港女開竅、又讓港男尖叫的演出。灘叔一貫「口賤」風格中，隱藏溫柔與幽默，引發觀眾共鳴與反思。

昨晚灘叔父母、加拿大的舅父舅母、五姨及表妹到場支持，而好友余迪偉、楊詩敏（蝦頭）、陳漢娜、余德丞、張馳豪、專家Dickson及東方昇等亦捧場。節目以賽馬為開場，灘叔借用「馬主夢」引入話題，表達男性在追求地位與身分認同中的掙扎，當他說到自己終於成為馬主時，笑稱：「今（昨）晚我終於可以喺朋友面前講，我係『滾水』嘅主人！」

灘叔與AI互動中，當AI告訴他男性的弱點是自大、自卑及「唔夠耐」時，灘叔不屑回答：「你AI嚟㗎咋，你知幾多嘢，時間係唔可以反映實際表現嘅！」之後AI又嘲男性弱點「幼」，灘叔竟對號入座，反駁稱：「我幼？大家攞出嚟比比吖，睇吓邊個幼吖！」

隨後，灘叔介紹好友Steven，他形容自己所有「衰嘢」都從對方身上學，又分享他對「夜總會」獨特見解，強調這是男性學習人際交往與生活智慧的地方，他打趣道：「我高中時每周去夜總會8次，學到最多嘅就係點樣喺點歌時保持風度！」灘叔強調「title」的重要性，呼籲男性在追求身分過程中，保持真實自我。

入行初做編劇的灘叔終於有「title」，不過在片場喝水的杯上，幾乎寫錯他的名字，要親手寫上自己大名，他稱：「你一唔親手寫就『領』嘢，出現咗好多我嘅變種，好似『編劇man chan』，編劇阿『咩周』，而中文就有『編劇雛凱光』，我最鍾意嘅係『騙劇周海江』，五個字有四個字都係錯。」

談到「好色一代男」，灘叔稱有智慧的男人，從來都不會逆女人意，他表示：「女人order話咩就咩，男人咪自作聰明，跟女人Order做啦！佢話要食韓燒，你唔好話熱氣！佢話要食刺身，你唔好話生冷！佢話鍾意姜B，你......唔好講嘢！女人開心，世界就會和平。」

灘叔重提人生首個個人Talk騷《齋呵唔鬧》，台上響起主題曲《阿叔今年四十歲》，他指當年這個騷反應很好，大家想起灘叔會心微笑，同時準備好繼續做棟篤笑，惟此時他的「初戀」─電影又再找他，於是他心軟，重投電影懷抱，灘叔表示：「咁我拍電影嘅成績可以話有目共睹，然後我就開始沉；我個世界開始沉靜，冇人搵我，有一把不停怪責自己嘅聲音『明明新一頁開得好地地，點解又要死番去以前嗰度』、『你抵死㗎！仲有排你受』。」

灘叔於台上率先預告，三叔現正籌備年底與其他藝人單位合作的西九騷，繼續為觀眾帶來歡樂，與大家擁抱生活中的每一刻。灘叔以感人結尾帶出人生哲理，提醒觀眾一切困難終將過去，珍惜當下。完騷前，灘叔唱出新歌《阿叔今年八十歲》，全場拍手伴隨，唱至中途他搞笑謂：「仲有幾十秒就忍完，等一陣。」唱畢後有不少觀眾大叫encore。

事後灘叔大談相隔12年再開個人騷感受，他表示：「呢個騷加咗好多個人嘢，初時都擔心觀眾會有乜反應，但見佢哋好好反應，又拍晒手，應該笑嘅都笑晒，令我好感動、好滿足 。」灘叔又指這個騷有些感觸位，講述他人生的高高低低，故在台上一時感觸哽咽。

（即時娛樂）