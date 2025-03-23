黃翠如順利誕B 母子平安 貼溫馨全家福 賀蕭正楠48歲生日 (14:19)

蕭正楠和黃翠如榮升父母﹗早前劉江爆響口指2人的BB已出世，今天（23日）蕭正楠生日，黃翠如在社交平台報喜，指兒子已出世，她在Ig貼片紀錄帶「走佬袋」去醫院，然後蕭正楠捉實黃翠如隻手予以支持，翠如亦眼濕濕，由醫生幫手拭淚，最後B仔出世，一家三口亦已回家，翠如貼出溫馨全家照，而B仔出世是蕭正楠今年最好的生日禮物﹗

黃翠如臨生B前，在片中跟老公悄悄話：「明天生咗BB出嚟，可唔可以即刻見到佢？」蕭正楠聞言搞笑說：「我帶咗支箱頭筆，喺佢額頭寫個『蕭』字，姑娘幫我推個仔出嚟呀，『邊個呀？』額頭有個蕭字嘅。」然後兩公婆哈哈大笑。

黃翠如在Ig寫道：「親愛的小兒子，謝謝您選擇了我們。這幾天，你的爸爸奇蹟地嘗試領禱，感恩每天的恩賜，感恩你這份彩虹的禮物。我們不停的互相問對方，是夢還是真實，原來抓緊幸福的感覺是這樣。

很感恩，香港港安醫院—荃灣，這裏成為了我們美好的彩虹之地。很感恩，婦產科何嘉慧醫生，每一次產檢，你都給我們莫大的信心和鼓勵，謝謝你把我們的兒子帶來了這個世界。很感恩，麻醉科陳俊輝醫生，在我生產時，你為我溫柔地抹眼淚。很感恩，兒科楊萬鋒醫生，你每天都走來告訴我們，這個小人兒一天比一天重。特別，很感恩，婦產科病房及門診醫護人員，你們成為BB的奶媽，也成為我們的老師，讓我們在這裏每天都感受到愛。

我們的小兒子，靜靜告訴你，今天是爸爸的生日，帶着你回家，爸爸說，生日願望成真了。」

（即時娛樂）