姜卓文目標女神李芷晴 「謙虛律師」月薪逾10萬 曬震胸絕技 (15:37)

無綫開拍全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，5位參與配對計劃女神分別是「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki），並由林盛斌（Bob）擔任主持及孭起「金牌媒人」角色。

製作組昨（22日）午直播其中一場公開面試，參與面試的17名參賽者、根據出場序先後為王銘澤、邱迦康（Francis）、劉榮業、梁景𡺤、吳宇軒、姜卓文、張宇華、劉啟進、梁奕軒、譚國延、黃駿濠（Baby Face）、陳衍丞、周志華、高漢良、陳子朗，以及作視像面試的榮嘉爾及康嘉泰，負責面試的「三姑六婆團」則有江美儀、麥玲玲、陳懿德及陸浩明（6號）。

昨午面試的參賽者同樣不乏筍盤，包括曾試過年薪高達300萬的「霸氣董事」張宇華、月薪超過10萬的「謙虛律師」劉啟進Matthew、有型自信的才華型「星二代」姜卓文（細John）、令江美儀瘋狂派心畀Like的醫美集團太子爺陳衍丞Kenneth，以及來自烏茲別克的「自帶美顏」研究生榮嘉爾！另亦不乏奇趣代表，包括曾高調追求梁敏巧失敗、並宣稱要再接再厲的Baby Face，及表演騎呢野男舞的「爆肌戀愛腦男」梁景𡺤Jason等。

細John遺傳了爸爸姜大衛（John哥）有型有款的優良基因，身高178cm的他，自稱是Broadcaster、廚師、Rapper、演員及Artiste，令麥玲玲讚嘆「好優秀」！細John透露目標女神是李芷晴，並謂喜歡外向、有才華及聰明的女孩。在「展示個人魅力」環節，細John演唱了自己創作的《Sign Out》，流利英語說唱配以自信Chok甫，獲網民力推「筍盤一號」，就連德德聽畢都嚷著要加入「女神配對」系列，可惜遭無情拒絕：「你參加得咩？」

同樣獲大批網民推舉為筍盤的，還有「謙虛律師」Matthew，除外型夠晒斯文，在整個面試過程中的對答，亦有禮謙虛！當6號問他自覺算不算中產時，Matthew謙虛指自己未到中產，但當他應要求講出月薪有10多萬時，現場「三姑六婆團」不約而同驚嘆：「絕對算中產」，這點令大批網民對Matthew留下美好印象。更令人驚艷的是，外表斯文的Matthew私下不但是健身愛好者，還懂得震胸，更即場除衫向一眾「三姑六婆團」施展震胸絕技！

醫美集團太子爺Kenneth，則是江美儀最愛！Kenneth甫出場即坦言兒時夢想是追求香港小姐冠軍，又承認自己喜歡有名氣女孩子、愛向高難度挑戰，以及是沒有情趣的男友。面對位高權重的醫美太子爺的務實、坦率還帶點害羞，江美儀讚嘆不已，大讚Kenneth好Cute：「我鍾意佢，好cute喎，呢啲正呀。」另一名筍盤，是來自烏茲別克、現時是研究生兼說唱創作歌手的榮嘉爾。榮嘉爾除了身高193cm，更是輪廓分明，皮膚白淨之餘還濃眉大眼，完美度令江美儀一度懷疑他開了「美顏」視像面試。

（即時娛樂）