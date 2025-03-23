Baby Face誓死追求梁敏巧 遭江美儀狠批：你唔理人感受 (16:02)

大跳野男舞的爆肌男Jason，全程跳得遴迍，更與負責擔任模特兒的德德，有太多親密身體接觸。（無綫提供圖片）

這名被要求即場落妝的健身教練，自稱拍過90次拖。（無綫提供圖片）

無綫《女神配對計劃》製作組，昨（22日）午直播一場公開面試，參與面試的17名參賽者不乏筍盤亦有奇趣代表，包括曾高調追求梁敏巧（Maggie）失敗、並宣稱要再接再厲的Baby Face（黃駿濠），及表演騎呢野男舞的「爆肌戀愛腦男」梁景𡺤Jason等。

Baby Face面試期間繼續語出驚人，揚言自己「知名度」高了的他，希望將來掙更多錢拉近與Maggie水平，又大讚Maggie是「宇宙無敵級可愛靚女」。自稱現時任職KOL的Baby Face，透露現時月入約3萬港元，並自揭有女仔DM約他食飯：「因為我唔知佢係認真定講假，所以我冇認真去對待。」

問到若其他女神對他有意思時，他會如何自處，Baby Face自信表示：「我會測試吓梁敏巧會唔會呷醋先咯？」他又不相信Maggie會對他不瞅不睬。對於Baby Face死心不息，江美儀與麥玲玲唱雙簧：「你真係好得意，唔理人感受嘅！」

另外，大跳野男舞展示魅力的健身教練爆肌男Jason，不但全程跳得遴迍，更與負責擔任模特兒的德德，有太多親密身體接觸，令江美儀大叫Stop：「夠喇，我識羅天宇㗎！」場面爆笑。

由於報名反應熱烈、迄今已收到超過600名男士報名，《女神配對計劃》「全球招親」最新截止日期，將延後至3月30日（星期日）晚上11:59分。

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（即時娛樂）