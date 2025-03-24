謝霆鋒啟德演唱會 終極加開4.27場次 (12:36)

謝霆鋒將於4月24至26日，假啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，3場門票上月中開賣，於半小時內售罄。

由於很多歌迷買不到票，不停向主辦單位及霆鋒留言希可以加場，在距離開騷1個月的日子，英皇娛樂今日（24日）宣布加開終極場——4月27日（星期日），合共在啟德連開4場演唱會，門票由3月31日中午12時起，於Cityline公開發售。

主辦單位再次溫馨提示，由於最近發現，互聯網上有不少黃牛炒賣霆鋒演唱會的票，請大家通過正規渠道購買門票，慎防買到假票上當受騙。

（即時娛樂）