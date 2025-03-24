《送院途中》5.1上映 古天樂游學修潘燦良探索生死課題 (13:13)

由天下一電影發行有限公司發行，劉鑾雄慈善基金慈善合作，廖婉虹監製，卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等主演的《送院途中》，於5月1日正式上映，終極海報及預告相繼曝光。海報中3位救護車上的救護員，分別由古天樂、潘燦良、游學修飾演，各人心有所思，展現出他們面對搶救工作不同心態。無論拯救或被拯救的，都成為電影中想要道出的人生課題，及面對不同關乎生死的抉擇。

預告片中除了連場救護場面，帶出不同事件，亦呈現出古天樂、潘燦良和游學修對救護員這份工作的熱愛和取捨，以及如何支配了自己一生。古天樂飾演的馬志業（馬Sir），面對抉擇——是放棄自己最擅長的救護工作，還是與囡囡移民他鄉，展開人生新一頁；即將退休的余濟龔（潘燦良飾）心情複雜，與曾經出生入死的救護車多年為伴，正如他所言：「這車很奇怪，有時連自己也不知道向前行駛著？還是被這車困著？」

向來按本子辦事的王維（游學修飾演）則思考著，該用什麼心態重新看待這份工作。何去何從，初心不變，最終仍肩負起每一次拯救的重任，但過程中又如何面對大家所不知的生死抉擇、複雜命題。救護大家之餘，他們也能救回自己嗎？

導演卓韻芝創作電影《送院途中》的理念，透過救護車釋出各種人生命題：「曾經看見一輛救護車在路旁停下，車上的救護員打開一個涼掉的飯盒，趕忙地吃著。那天是節日，街上和救護車內，彷彿是兩個世界——是這個畫面令我不禁去想：這架車裏面到底有什麼故事？」

「前線救護員每天爭分奪秒，眼下是生老病死；每當他們被召喚，就象徵鮮血和傷痛的出現。他們經常需要作出抉擇：採取哪種醫療方案？是否應該安慰家屬？在大型事故中該首先救誰？....救護員善於處理肉體上的傷患，但他們內心的創傷，由誰治理？」種種的疑問，令導演創造了由救護車出發，衍生出來的故事！

（即時娛樂）