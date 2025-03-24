米露迪自爆具備靈異體質 193用「K2計」測量 指數飆升 (14:17)

ViuTV全新一季《撞鬼自駕遊2》逢星期一至五晚上11時播放。自稱「少年鬼王」的郭嘉駿（193）@ERROR聯同新拍檔米露迪，遠赴英格蘭、南威爾斯及愛爾蘭，以自駕遊方式探索當地猛鬼熱點，體驗各種靈探工具和神秘招靈儀式，誓要找出最真實的鬼魂蹤跡。

今晚（24日）193與米露迪展開全新探險旅程，前往位於英國的第一站——南威爾斯。途中米露迪意外透露，原來自己天生具備靈異體質，不僅經常能感受到甚至親眼見到靈體的存在，更時常經歷「被鬼壓」的狀况。她進一步解釋，每當自己特別疲倦時，就更容易遇上這種靈異現象。面對未知的探險旅程，米露迪坦言內心忐忑，甚至感到害怕。193展現搞笑一面，安慰她道：「驚咪大嗌囉，最多撞鬼啫，又唔會死嘅！」米露迪語重心長回應：「撞鬼係會死㗎...」193無奈回答：「撞鬼唔會死㗎，你有無試過睇新聞見到有人因為撞鬼而死？冇吖嘛﹗」

抵達首站後，2人跟隨當地靈媒James，前往荒廢已久的兒童醫院探索。據James介紹，醫院內有一間房間特別詭異，傳聞更有惡靈出沒。3人決定深入這間房間，試圖與靈體溝通。

他們分別坐在房間內一排椅子上，James指出靈體經常會在193旁邊椅子上。193即時拿出靈探工具「K2計」，靠近椅子進行測量，指數瞬間飆升，更不停閃爍；當193將「K2計」移開椅子時，指數立即明顯下降，氣氛詭異緊張。為進一步與靈體交流，米露迪取出另一個靈探工具「尋龍尺」，開始向房間內的靈體進行提問，到底他們能否順利與靈體溝通呢？

（即時娛樂）