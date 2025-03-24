羅啟豪與歌迷會支持社企 獲「卓越支持社企機構大獎」 (20:55)

羅啟豪日前出席「十分關懷——良心消費運動 2024」頒獎典禮，代表歌迷會「豪吧」領取最高級別的「卓越支持社企機構大獎」，這是首次有歌迷會獲得此項殊榮，意義非凡。啟豪表示未來將與歌迷繼續行善，更有意投身社企行列，幫助與自己同樣受社交焦慮症影響的朋友，克服心理障礙並發揮所長。

「十一良心消費運動」已進入第十三年，今年新設「卓越支持社企機構大獎」，獲獎條件為至少與3間或以上社會企業合作，並於有關社企消費超過港幣十萬元。「豪吧」於過去兩年，代表啟豪透過籌辦不同方式的活動回饋社會，包括「十式社企迎中秋」禮籃計劃及「羅啟豪冬日約會迷你聖誕市集」等，落力支持本地社企發展。

問及今次獲獎契機，啟豪說：「因為自己入了這行，感覺難得有這個公眾人物的平台，於是建議歌迷跟我一齊回饋社會，他們真的好有心，過去兩年舉辦了好多好有意義的項目，例如去年的『十式社企迎中秋』禮籃，將十個不同社企的產品包裝成禮籃；剛過去的『聖誕市集』，又免費安排攤位給幾間社企去推廣與售賣他們的產品，我的歌迷會因此而獲得提名，再突然收到通知獲獎，真的好榮幸、好意外！」

今次獲獎，猶如為啟豪注入一支強心針，未來有意乘勢投身社企行列，他說：「從小到大受社交焦慮與濕疹影響，不敢站上舞台唱歌，所以我想創立一個表演空間，為社交焦慮症患者提供安全的『小型 open mic （開放麥克風）舞台』，讓他們透過音樂、演講、即興表演來克服心理障礙；另外亦打算設計『音樂社交治療課程』，讓學員透過唱歌、發聲訓練，提升自信和溝通能力。」計劃多多的啟豪補充：「我還想設立『安心錄音室』，讓害怕面對群眾的創作人，能夠安心錄製音樂或作直播演出！」

啟豪之前從未涉足生意，眼見姊姊曾開過法國餐廳，令他深深明白生意難做：「餐廳開業初期，我幫手做過經理，以及室內與平面設計，誰知一來便撞正疫情，不能堂食，完全亂了陣腳！」他最難忘是曾經以餐廳經理身份招呼蔡瀾，面對如此尊貴客人，感戰戰兢兢，幸好蔡瀾相當友善，而且對他的服務與食物質素非常滿意，才放下心頭大石。

（即時娛樂）