贖夢｜張家輝考慮開戲給關詠荷演出 老婆再老都係靚 (21:35)

張家輝自導自演的電影《贖夢》今晚舉行首映禮，戲中飾演家輝老婆的陳法拉專程由美返港，配合三日兩夜宣傳，劉俊謙、許恩怡、朱晨麗等也有出席。家輝落力宣傳，向現場觀眾呼籲要好似政府呼籲市民換新身份證般，在網上多些留言呼籲朋友捧場睇《贖夢》。

他坦言《贖夢》不算大製作，眾演員都在薪酬上鼎力支持，此片拍了兩年，終於與觀眾見面，自己好緊張。問家輝對票房是否有期望？他說：「我都唔敢諗，總言之希望大家喜歡啦！」陳法拉特地從美回港宣傳，她表示如果票房好，可以再返港宣傳 ; 家輝感激她現身令首映禮更完整。

劉俊謙稱跟女友蔡思韵分別與張家輝合作過，希望之後有機會和女友一起再與張家輝結片緣。家輝稱未想過《贖夢》會否拍續集或前傳，但希望下次合作會由劉俊謙或張繼聰執導，自己只當演員。問他會否考慮開戲讓老婆關詠荷演出？張家輝稱這個世界沒有不可能，但目前未有這念頭。對於老婆獲網民大讚逆齡似40歲，他笑說：「梗係唔似啦！（覺得似幾多歲？）總之我和她都幾十歲啦！是老咗有老咗的靚，不會後生時靚，老咗會變了不靚的人，我老婆都是這樣，本身靚再老啲都係靚。」

許恩怡大爆張家輝每日在拍攝現場都穿得像模特兒行catwalk般，十分有型。她跟張家輝在馬來西亞合作電影時，對方向她講述《贖夢》故事已覺得很吸引，但試媽媽妝時見到自己手上的疤痕也被嚇親。她說：「最記得第二日開工，家輝哥哥特地帶了一盒朱古力給我，應該是驚第一日開完工嚇走我。其實我已演過3次未婚媽媽，但今次應該是最震撼和誇張。」

朱晨麗近年少拍劇，她稱將參與新劇演出但暫時未能公布。問她是否有意離巢？她稱合約未完，還有好幾年，多謝大家關心。去年曾傳她嫁入豪門，問是否等完約才結婚？她強調未婚：「未！是等緣份到，不是等完約。」

（即時娛樂）