奪命提示｜楊卓娜演苦情媽媽 喊戲大爆發睇到心噏 (14:05)

劇中的娜姐年輕時嫁了衰老公郭滿（莫家淦飾），終日過著被拳打腳踢的生活。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》，昨晚（24日）一集兒童院兒童離奇失蹤案件有新進展，一直被認為是拐走及毒害兒童真兇的娟姐（楊卓娜飾）終成功洗白，根據劇情真兇應是井亦希（鄧智堅飾）。

昨晚一集絕對集緊張與催淚於一身，先說緊張位，由於俊朗（張振朗飾）契女子瑜（鍾嘉佑飾）意外揭發井亦希是殺死保安真兇，就在差點被井亦希殺死之際，娟姐及時趕到並救走子瑜，但混亂間意外翻車身陷險境，幸俊朗等人及時趕到才避免悲劇發生；同一時間，精神錯亂的井亦希當街襲擊兒童，姜姐（劉佩玥飾）在郭柏飛（陳山聰飾）協助下成功將井亦希制服。

至於催淚位，則是娟姐的超可憐身世。娟姐是愛惜小朋友的大好人，由於有感兒童院有人欲對小朋友們不利，娟姐才帶走安仔（何珀廉飾）和雯雯（周珈慜飾）。原來娟姐年輕時嫁了衰老公郭滿（莫家淦飾），終日過著被拳打腳踢的生活；一次娟姐為保護愛兒強仔（陳穎朗飾），持刀與衰老公郭滿對峙，豈料因而被趕到現場調解的警員，誤會為挾持兒子而被拘捕；強仔為了追趕被捕的母親意外遭車死，親眼目睹慘劇的娟姐傷心至嚎啕大哭。

昨晚一集，楊卓娜先後展現了五場「天花板痛哭演技」，分別是對著強仔最愛的蛋糕瀑布式垂淚；向丁子朗發泄埋藏多年的積怨的大吵大鬧式哭叫；抱著與老公同歸於盡、夾雜著憤恨及暴怒的淚如泉湧；被老公毒打時的無助式爆喊，以及目睹兒子慘死的極崩潰哭叫。

談到多場喊戲，娜姐接受TVB.COM訪問時坦言，最喜歡點蛋糕仔悼念亡兒一幕：「我最記得呢一場，我真係心痛，我拍完keep住喊咗好耐，停咗機我仲喊緊。呢啲位置係最寫實嘅，最真實嘅感受永遠都係最細嘅位置開始，通常都係一個人，一件好簡單嘅物件。」

除了情緒戲，娜姐所有細節位亦做到十足，由於劇情講述娟姐跳完天台後，雙腳行動不便，為了配合劇情及角色，娜姐逃避丁子朗追捕一幕，全程趷住腳喪跑，齋睇鏡頭都感受到娜姐每一步都走得相當辛苦。

娜姐笑言拍攝時確實試過忘記趷腳，不過她笑言拍攝《奪命》真正辛苦的，反而是無啖好食：「最唔開心係拍嘅時候，唔可以食好嘢，成日都keep住要好瘦，我鍾意肥同埋塊面有番啲肉，同埋成日驚自己開心得滯，進入唔到個角色。」

對於娜姐是次無論在情緒或動作演出上都迎來突破，監製文偉鴻（Jazz）早前發文大讚楊卓娜拼搏，並透露娜姐為了突顯角色的悲涼感，經常出奇不意嚇他一跳。

（即時娛樂）