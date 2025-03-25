《我們的青春日誌》上海獲頒「年度優秀音樂劇」 推出加料友情客串版 (23:03)

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》演出跨越600場，更從全國一百多部音樂劇作品中脫穎而出，於上海舉行的大型音樂劇頒獎禮「演藝大世界音樂劇風雲榜」榮獲「年度優秀音樂劇」大獎。為慶祝《我們的青春日誌》再創藝術界里程碑，Tom特別邀請多位跨界別藝人好友連續兩個月於不同場次友情客串演出。

大會公布部分客串名單，包括飾演高立仁的強尼、去年飾演女主角嚴校長演出48場後再度強勢回歸的向海嵐，首度踏足音樂劇的江嘉敏、演員潘藝桐、黃可盈，以及聲夢歌手詹天文、文凱婷、潘靜文和林智樂。

「ViuTV一哥」強尼於2023年在由Tom監製的《大象的告別式》中首度嘗試演出音樂劇。今次挑戰長壽音樂劇，強尼表示：「前年在參演《大象的告別式》時認識了擔任監製的Tom，當時已十分欣賞這位才華洋溢的年輕人，後來更有機會在拍攝電視節目時與他再度合作，所以當Tom邀請我客串演出《我們的青春日誌》時，我亦義無反顧地一口答應！一直以來，我飾演的角色甚少被人拋棄，而高立仁正好給我一嘗被人撇下的惆悵滋味。當我親身參與其中時，發覺《我們的青春日誌》故事十分熱血，從台前演員以至負責轉換布景等幕後工作團隊亦滿腔熱誠，合作無間，真的很Amazing！長壽音樂劇很需要觀眾口耳相傳，才可繼續長做長有，甚至跨越數千場。請大家推廣給身邊的朋友，鼓勵他們買票入場！」

向海嵐去年期間限定演出48場《我們的青春日誌》，幾乎場場爆滿，今次跟嚴校長一角再續前緣。她說：「我在2017年參演《我和青天有個秘密》時與Tom結緣，大家十分投契，他當時會與我分享為《我們的青春日誌》創作的歌曲並一起研究內容，因此我可謂看着《我們的青春日誌》誕生與成長，親眼見證着從創作、試演、2019年公演，到後來在葵興進行長壽演出的每個階段。Tom是一個非常清楚自己想法的導演，讓我可以安心在他設下的框架內，加入自己的演繹方法。今次我再度回歸飾演嚴校長，只演兩場，大家萬勿錯過！」

江嘉敏將於4月參與演出，飾演年輕版的嚴麗珍，演戲之外要載歌載舞，對她而言是充滿新鮮感的挑戰。她表示：「以前在電視台以拍攝劇集為主，離開後更希望嘗試其他表演藝術範疇。剛好收到Tom邀請我客串演出《我們的青春日誌》的年輕版嚴校長，需要兼顧唱歌、跳舞和演戲，完全符合我離巢後想挑戰自己的心願，因此我二話不說，立刻答應！目前我正在為角色緊密綵排和訓練中，希望讓觀眾看見在電視熒幕以外脫胎換骨的江嘉敏！」

《聲夢傳奇》林智樂飾演70年代的校長，他首度踏足音樂劇舞台：「我經常在港鐵站和巴士看見《我們的青春日誌》廣告，而身邊朋友觀賞後亦大力讚賞，令我十分好奇，想了解當中有甚麼魔力。欣賞過後，除了對Nancy的精湛演出大為佩服，劇情亦讓我充滿共鳴，讓我深刻體會到別再執着於錯過的時光，要把握當下，不要後悔。作為舞台劇初哥，我十分高興能夠客串參與這套香港經典長壽劇，我會盡量享受過程，樂在其中，希望大家多多支持。」

Tom表示：「上海在短短數年間發展成音樂劇都市，而『演藝大世界音樂劇風雲榜』更是當地的大型頒獎禮，《我們的青春日誌》能夠獲頒『年度優秀音樂劇』殊榮，實在是非常榮幸。早前當我親身到當地領獎時，亦趁機與其他音樂劇製作人見面和交流心得，從中偷師取經。當我看見其他入圍音樂劇的演出片段時，深明香港音樂劇仍然有很大的發展空間，將製作水平全面提升，並需要繼續發掘更多不同類型的題材，創作更精采、更新穎的作品。事實上，長壽音樂劇要走得更長遠，十分需要保持新鮮感，才可吸引更多劇迷再次入場觀賞。因此藉着慶祝《我們的青春日誌》跨越600場紀錄的機會，我誠意邀請了多位演員好友客串演出，而大家亦紛紛爽快答應，讓我十分感動。今年的演出找到了一班很有心很熱血的演員，相信他們與參與客串演出的藝人會擦出嶄新的火花，為音樂劇注入耳目一新的新能量。」

（即時娛樂）