奪命提示｜張振朗用腳食意粉曬喜感︰要做就做盡佢 (15:03)

陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等主演的TVB劇集《奪命提示》，昨晚（25日）播出新一集，兒童院個案正式落幕。楊卓娜在劇中的演出獲觀眾大讚，稱《奪》劇是她從演23年來的代表作，有資格問鼎女配角獎。兒童院個案告一段落後，郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）等組成「神秘信息情報科」，合力調查神秘訊息來源。龍哥（謝可逸飾）疑似以揦鮓手段在拳賽中擊敗阿德（郭子豪飾），龍哥後來突然離奇自燃，變成火球衝向因收到Julie神秘訊息趕往現場的嘉莉（劉穎鏇飾）。俊朗（張振朗飾）為救嘉莉赤手空拳推走火人，混亂間燒傷雙手。

劇組今日發布最新預告宣傳照，張振朗做盡滑稽表情包，更用腳持叉食意粉、將提子放入口，充滿喜感！他接受TVB.COM訪問時，笑言沒想過原來打算用作應付動作場面的拉筋，最後竟大派用場，同時用來搞笑。他說︰「我真係估唔到，我拍呢套劇拉筋拉得好勁，想保護自己唔好受傷，以免影響拍攝，令啲筋鬆咗好多。」他透露用腳食意粉與提子的戲，是因為俊朗想與嘉莉箍煲。他說︰「呢場戲最開心係排嗰陣我哋已經喺度笑。我哋好認真排，反而仲好笑。我最後將隻腳擺晒入口，其實係監製提議。佢有句說話我好鍾意，『一係唔好做，要做就做盡佢』﹗」問到最難忘動作場面，振朗笑言是為了拯救身陷險境的劉穎鏇，他向着行走中的汽車跑，被網民取笑「跑得快過Tesla」。振朗稱那場戲拍得很辛苦︰「監製話想我睇上去真係跑到好辛苦，嗰部車開到好快，我用盡全力咁跑咗好多次，跑到索晒氣。」

（即時娛樂）