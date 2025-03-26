任暟晴伙新晉男團舉行迷你騷 獲歌迷要求開Part 2 (17:46)

任暟晴（Jasmine）日前（23日）與新晉男團「New Territories」舉行迷你音樂會，在兩個半小時內唱了27首歌，獲過百粉絲捧場。兩個演出單位以《Bohemian Rhapsody + Mr. Blue Sky 》強勁音樂為演出揭開序幕，再配合Jasmine彈奏熟練電子琴，為樂迷送上驚喜！ 音樂會以「Music Wanderlust音樂出走，耳朵浪遊」為主題，由Jasmine帶領樂迷浸沉於美國、冰島、南韓、香港等地大熱歌手的作品，歌曲經New Territories重新編曲演奏，並配合專業製作的高質影片，帶領樂迷遊走世界不同音樂風景。

Jasmine精心挑選不同語言的歌曲，包括《冬天一個遊》、《連續劇》、《Street by Street》、《L'AMOUR DE MA VIE》、《Ditto》、《APT. 》等，當中亦有3首歌曲由樂迷預早揀選，希望Jasmine演唱。New Territories亦獻唱4首親自作曲編曲，配上強勁結他手、鼓手及獨奏小號live band音樂，成功贏得歌迷讚賞。 Jasmine獻唱《紅豆》時，全場樂迷亮起手燈形成一片燈海，場面動人令音樂會氣氛推至高峰。《歡樂今宵》原是音樂會最後一首歌，但現場樂迷意猶未盡要求安歌，Jasmine即席獻唱《玉蝴蝶》，為音樂會劃上句號。不少粉絲在散場時紛紛要求開Part 2!

（即時娛樂）